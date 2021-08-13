https://tr.sputniknews.com/20210813/msb-pence-simsek-operasyon-bolgesinde-bir-kahraman-silah-arkadasimiz-sehit-oldu-1047984145.html

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T00:05+0300

2021-08-13T00:05+0300

2021-08-13T00:05+0300

türkiye

pkk

kuzey irak

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kaplan operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen bir havan saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir" denildi.

türkiye

kuzey irak

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pkk, kuzey irak, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu