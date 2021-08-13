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MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:05+0300
2021-08-13T00:05+0300
türkiye
pkk
kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kaplan operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen bir havan saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir" denildi.
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pkk, kuzey irak, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

00:05 13.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen bir havan saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir" denildi.
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