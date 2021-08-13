https://tr.sputniknews.com/20210813/msbden-emekli-askerlere-bilgi-notu-basina-yapilan-aciklamalarda-yeterli-dikkatin-gosterilsin--1047990393.html

MSB'den emekli askerlere 'bilgi notu': Basına yapılan açıklamalarda 'yeterli dikkat gösterilsin'

MSB'den emekli askerlere 'bilgi notu': Basına yapılan açıklamalarda 'yeterli dikkat gösterilsin'

MSB, hazırladığı 'Emekli Personel İçin Bilgi Notu'nda emekli askerlerin açıklamaları ve yazdıkları yazılar konusunda uyarılar yaptı. Bilgi notunda, emekli... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T09:11+0300

2021-08-13T09:11+0300

2021-08-13T09:14+0300

tsk

milli savunma bakanlığı (msb)

askeri ceza kanunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374917_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f7ea1972a16469b0272e1711364924b0.jpg

Milli Savunma Bakanlığı'nın, emekli askerlerin basına yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılar konusunda bir bilgi notu hazırladığı belirtildi.Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre “Emekli Personel İçin Bilgi Notu” başlıklı metinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olmanın, personele emeklilikte de önemli sorumluluklar yüklediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:'Yeterli dikkat gösterildiği takdirde bunların da önlenebileceği değerlendirilmektedir'Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan askerlerin göreviyle ilgili sahip olduğu bilgiler hakkında beyan vermesinin yasaklandığı madde de anımsatılarak, “Bilinçli hiçbir personelimizin, bu gibi hayati konularda, mevzuat hükümlerini vicdani değerlerinin ve Türk askerine ait hasletlerinin önüne koyduğu görülmemiştir. Bazı münferit müessif olayların istem dışı olduğu ve yeterli dikkat gösterildiği takdirde bunların da önlenebileceği değerlendirilmektedir” denildi.Bilgi notunda ayrıca Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’da yer alan “Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar” hükmü de hatırlatıldı.Askeri Ceza Kanunu’nun 95. maddesinde “Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekât, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. Bu maddede yazılı suçların basın yoluyla işlenmesi halinde ceza artırılarak verilir” hükmü yer alıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tsk, milli savunma bakanlığı (msb), askeri ceza kanunu