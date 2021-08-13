https://tr.sputniknews.com/20210813/nuhun-gemisinin-indigi-yerde-7-bin-yillik-yasam-izleri-ortaya-cikti-1048011693.html

Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı

Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı

Dünya tarihi ve arkeolojisi açısından önemli bir başarıya imza atan Kafkas Üniversitesi araştırma ekibi, Nuh'un Gemisi'nin indiği bölgenin çok yakınında 7 bin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:28+0300

2021-08-13T19:28+0300

2021-08-13T19:40+0300

yaşam

ağrı dağı

kafkas üniversitesi

nuh'un gemisi

arkeoloji

gemi

nuh

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KAÜ araştırma ekiplerince son yapılan keşifte, geminin bulunduğu bölgede 7 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin ortaya çıkmasıyla Ağrı Dağı Bölgesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Araştırma Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yardımcıel, bu önemli keşfin, dünya tarihi ve arkeolojisi açısından da çok önemli olduğunun altını çizdi.Yardımcıel, “Ağrı Dağı bölgesinin hali hazırda ne derece zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölge insanın ve birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğubayazıt Üzengili Köyü sınırlarında bulunan Hz. Nuh’un Gemisi’ne çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidyen kesici alet, bölgede 6500 - 7000 yıl önce yaşamın var olduğuna işaret etmektedir” dedi.Yardımcıel, daha önce Doğubayazıt'ın hemen kuzeyinde keşfettikleri Kalus Kurgan Alanı ve Kalus Kalesi ile Doğubayazıt kent tarihinin 5000 yıla yakın bir periyot takip ettiğini ortaya koyduklarını ancak bu son keşif ile kent tarihinin 6500 ile 7000 arası bir zamana yayıldığını gördüklerini belirtti. Yardımcıel, halkın kültür varlıklarına sahip çıkması gerektiğine de dikkat çekti.Öte yandan yapılan araştıramaya, Kars Kafkas Üniversitesi başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinop Üniversitesi gibi Türkiye'nin büyük üniversitelerinden birçok uzman ve bilim insanın katıldı.

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ağrı dağı, kafkas üniversitesi, nuh'un gemisi, arkeoloji, gemi, nuh