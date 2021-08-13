https://tr.sputniknews.com/20210813/okul-oncesi-cagi-arasinda-en-populer-cizgi-film-masa-ile-koca-ayi-oldu-1048005368.html

Okul öncesi çağı arasında en popüler çizgi film Maşa ile Koca Ayı oldu

Okul öncesi çağı arasında en popüler çizgi film Maşa ile Koca Ayı oldu

Popüler Rus çizgi filmi Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T16:28+0300

2021-08-13T16:28+0300

2021-08-13T16:28+0300

yaşam

rusya

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çocuk

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sıralama

zirve

anaokulu

kreş

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Okul öncesi çağı arasında uluslararası popülerlik sıralamasında birinci sıraya Maşa ile Koca Ayı yerleşti.Açıklama, Parrot Analytics medya araştırmaları şirketinin verilerini aktaran çizgi filmin yaratıcısı Animacord’dan geldi.Maşa ile Koca Ayı, yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.Maşa ile Koca Ayı ilk olarak 2009’da yayınlandı ve dünyaca ün kazandı. Geçen ay çizgi filmin beşinci sezonunun prömiyeri yapıldı. Rus senarist Oleg Kuzovkov tarafından yaratılan ve daha sonra 20’den fazla dile çevrilip 100'den fazla ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, 2015 yılından beri de Türkiye'de.

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