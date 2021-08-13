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Okul öncesi çağı arasında en popüler çizgi film Maşa ile Koca Ayı oldu
Okul öncesi çağı arasında en popüler çizgi film Maşa ile Koca Ayı oldu
Popüler Rus çizgi filmi Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:28+0300
2021-08-13T16:28+0300
yaşam
rusya
türkiye
çocuk
lider
çizgi film
sıralama
zirve
anaokulu
kreş
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Okul öncesi çağı arasında uluslararası popülerlik sıralamasında birinci sıraya Maşa ile Koca Ayı yerleşti.Açıklama, Parrot Analytics medya araştırmaları şirketinin verilerini aktaran çizgi filmin yaratıcısı Animacord’dan geldi.Maşa ile Koca Ayı, yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.Maşa ile Koca Ayı ilk olarak 2009’da yayınlandı ve dünyaca ün kazandı. Geçen ay çizgi filmin beşinci sezonunun prömiyeri yapıldı. Rus senarist Oleg Kuzovkov tarafından yaratılan ve daha sonra 20’den fazla dile çevrilip 100'den fazla ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, 2015 yılından beri de Türkiye'de.
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rusya, türkiye, çocuk, lider, çizgi film, sıralama, zirve, anaokulu, kreş, maşa ile koca ayı, çizgi dizi

Okul öncesi çağı arasında en popüler çizgi film Maşa ile Koca Ayı oldu

16:28 13.08.2021
© YOUTUBEMaşa ile Koca Ayı
Maşa ile Koca Ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
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Popüler Rus çizgi filmi Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu.
Okul öncesi çağı arasında uluslararası popülerlik sıralamasında birinci sıraya Maşa ile Koca Ayı yerleşti.
Açıklama, Parrot Analytics medya araştırmaları şirketinin verilerini aktaran çizgi filmin yaratıcısı Animacord’dan geldi.
Maşa ile Koca Ayı, yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.
Maşa ile Koca Ayı ilk olarak 2009’da yayınlandı ve dünyaca ün kazandı. Geçen ay çizgi filmin beşinci sezonunun prömiyeri yapıldı. Rus senarist Oleg Kuzovkov tarafından yaratılan ve daha sonra 20’den fazla dile çevrilip 100'den fazla ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, 2015 yılından beri de Türkiye'de.
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