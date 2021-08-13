Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/olen-hastanin-parasini-calan-hastane-muduru-tutuklandi-1048010420.html
Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
Diyarbakır'da ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın, yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:46+0300
2021-08-13T18:46+0300
türkiye
diyarbakır
polis
hastane
bağlar
ölüm
müdür
cüzdan
kavga
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048010395_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d4167dbba379779475cc75b410dcda43.jpg
Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya’nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.’nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.'Polislere teşekkür ederim'Veysi Kaya’nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDIKavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
türkiye
diyarbakır
bağlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048010395_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_d13e072e7ab4d11dc2891093ee61c0bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, polis, hastane, bağlar, ölüm, müdür, cüzdan, kavga, para, hırsızlık

Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı

18:46 13.08.2021
© DHAÖlen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
Abone ol
Diyarbakır'da ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın, yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis, ekiplerince Kaya’nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.
Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.’nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Polislere teşekkür ederim'

Veysi Kaya’nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.
KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDI
Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:52Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
18:46Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
18:42QAnon komplo teorilerine itibar eden baba, canavara dönüşecekler diye iki çocuğunu zıpkınla öldürdü
18:38Bahçeli: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır
18:34Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
18:22Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor
18:17RTÜK Başkanı Şahin’den sel haberleri için medya kuruluşlarına uyarı
18:16Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
18:14Rus petrol devi Rosneft’in kârı 5.4 kat arttı
18:08Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?
18:02ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde
17:54Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
17:46Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
17:43Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı
17:34TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
17:29Lavrov: Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya sıçrama olasılığı
17:29Resmi Gazete'de yayımlandı: Takograf Cihazları Yönetmeliği'nde değişiklik
17:23İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı
17:22ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
17:20Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı