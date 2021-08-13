https://tr.sputniknews.com/20210813/olen-hastanin-parasini-calan-hastane-muduru-tutuklandi-1048010420.html

Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı

Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı

Diyarbakır'da ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın, yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:46+0300

2021-08-13T18:46+0300

2021-08-13T18:46+0300

türkiye

diyarbakır

polis

hastane

bağlar

ölüm

müdür

cüzdan

kavga

para

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Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya’nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.’nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.'Polislere teşekkür ederim'Veysi Kaya’nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDIKavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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diyarbakır, polis, hastane, bağlar, ölüm, müdür, cüzdan, kavga, para, hırsızlık