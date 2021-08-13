https://tr.sputniknews.com/20210813/pakdemirlinin-danismani-barata-hapis-yattim-ama-sabikam-yok--1047995486.html

Pakdemirli'nin danışmanı Barata: Hapis yattım ama sabıkam yok

Pakdemirli'nin danışmanı Barata: Hapis yattım ama sabıkam yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Arif Barata isimli danışmanının 47, Metin Çamlı isimli danışmanının da 64 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. İddiaya... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:10+0300

2021-08-13T12:10+0300

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türkiye

ak parti

iddia

danışman

bekir pakdemirli

arif barata

metin çamlı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanlarından Arif Barata isimli danışmanının 47, Metin Çamlı isimli danışmanının ise 64 suç kaydının bulunduğu iddialarıyla ilgili danışman Barata’dan açıklama geldi.12 yıl önce ihaleye fesat karıştırmak suçundan 4 ay cezaevinde yattığını ve hakkında halen devam eden 7 ayrı dava bulunduğunu söyleyen Barata, "Ama karanlık hiçbir şeyim yok. Adli sicil kaydım yok" dedi.Barata, hakkında devam eden davaların içeriğinin de 'alacak', 'ihaleye fesat karıştırma', 'ortaklığın giderilmesi', 'ön alım' ve 'yürütmeyi durdurma' olduğunu söyledi.Sözcü’den Hayatı Arıgan’ın haberine göre, Barata, ihaleye fesat karıştırma davası için, "2009'da FETÖ'cülerin operasyonu sonucu, yanımda çalışan birinin 34 metrekarelik evinin satışı nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğim dönem adli tatile denk geldi. Adli tatilin ardından ilk duruşmada serbest kaldım" bilgisini verdi.'Türkiye Jokey Kulübü'nden de maaş alıyorum'Barata, şöyle devam etti:

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