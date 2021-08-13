Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/prof-dr-ismail-cinel--en-gec-20-gun-icinde-asililara-pozitif-ayrimcilik-gelmeli-1047995897.html
Prof. Dr. İsmail Cinel: En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli
Prof. Dr. İsmail Cinel: En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Acilen, en geç 20 gün içinde aşı olanlara... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T12:30+0300
2021-08-13T12:30+0300
türkiye
istanbul
türkiye
sağlık bakanlığı
aşılama
biontech
koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 
varyant
sinovac
delta varyantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047995828_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3feaf247592298197b55f62616eb5f4e.jpg
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayıları 25 binlere yaklaşırken aşılamalarda halen istenen toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılamadı. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olarak şimdiye dek binlerce Kovid hastasına bakan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım yatışları çok artmasa da vaka sayılarında büyük bir yükseliş olduğuna dikkat çeken Başhekim ve Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, "Şu anda 4'ncü pik içerisindeyiz. Mayıs'ta yaşadığımız 3'üncü pikte, hasta sayılarımız 2'nciye oranla daha fazla artmasına rağmen, 33 bin- 60 bin oldu, neredeyse iki katı oldu; ama buna rağmen ilk dalgada yaşanan yoğun bakımlardaki 6 bin sayısı geriye geldi, 3 bin 550 olarak maksimum gerçekleşti. Yaşlı popülasyon aşılandığı için de yaş ortalaması 12-15 yaş geriledi. Aşı olmayan ikinci pikle şu anı kıyasladığımızda ise 25 binlerdeki vaka sayımıza rağmen yoğun bakımlarda normalde 4 bin- 4 bin 500 hasta olabilecekken şu anda bu sayı 1000 rakamının altında. Ölen vakaları da aşılı aşısız diye çıkardığımız zaman, tıpkı İngiltere, tıpkı ABD'deki gibi aşısızlar büyük bir çoğunluğun olduğunu, yüzde 90-95-98, bunu görüyoruz" dedi.'Toplumsal hareketlilik artmadan aşı olanlara pozitif ayrımcılık getirilmeli'Kimsenin aşı olmaya zorlanamayacağını ancak büyük metropollerde yaşamanın bunu zorunluluk haline getirdiğini belirten Prof. Dr. Cinel, "Aşı olmazsınız, ben sizi aşı olmaya zorlayamam ama büyük metropollerde yaşamazsınız, gidersiniz izole vaziyette köyünüzde yaşarsınız, bu olur. Ama büyük şehirlerde yaşıyorsanız, kalabalıklara karışmak zorundaysanız, toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, sosyal yaşamınızda konsere, tiyatroya, okula gidiyorsanız, ders veriyorsanız, sizin bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluk da aşı olmanız yönünde. Bu nedenle aşı olanlara pozitif ayrımcılığın çok kısa sürede, önümüzdeki 20 gün içerisinde bir an önce getirilmesi lazım. Eylül'de okulların açılacağı, sayfiye yerlerinden, memleketlerinden insanlarımızın büyükşehirlere geleceği, toplumsal hareketliliğin büyükşehirlerde artacağı düşünüldüğünde, zaten yukarıya doğru seyreden bir pik söz konusu, yeni bir varyant da var, bunların yapılması lazım" diye konuştu.'Türkiye'ye özgü bir varyant çıkmasına engel olalım'Aşıdan beklentilerin de çok yanlış değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Cinel, aşıların hiçbir zaman hastalığa yüzde 100 yakalanmama garantisi için olmadığına dikkat çekti. Cinel "Biz ne istemiyoruz? Bir, bu hastalıktan dolayı ölmek istemiyoruz; iki, bu hastalıktan dolayı yoğun bakıma düşmek istemiyoruz; üç, yoğun bakıma düşsek de yoğun bakımdan kalıcı hasarlarla 'yarım insan olarak' taburcu olmak istemiyoruz; dört, hastanede uzun süre yatmak istemiyoruz. Vaka sayısı çok artmasına rağmen İngiltere'de ölüm sayıları ölüm oranları çok fazla düştü. Neden? Büyük kitleyi aşılamayı başardıkları için. Önümüzdeki 2-3 ayda toplumsal bağışıklığı bir noktaya getirmek zorundayız. Eğer getiremezsek, Hindistan örneğinde olduğu gibi yeni yeni mutantların karşımıza çıkma olasılığı doğuyor. Silah geliştirmiş virüs varyantlarına karşı hep birlikte güçlü olalım, Türkiye'den yeni bir varyant, buraya özgü bir varyant çıkmasın" şeklinde konuştu.'Aşı hastalansanız da organ fonksiyonlarınızı koruyor'Hastalığa yakalananların yüzde 80'inin hafif geçirdiğini ama asıl sorunun, bunun kime denk geleceğinin bir garantisinin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Cinel, "Diyelim ki hiç aşı olmayın. Evet, yüzde 80'iniz hafif geçirecek, yüzde 15-20'niz tehlikeli grupta. Yüzde 5'iniz de yoğun bakıma düşecek. Orası çok tehlikeli işte. Garantisi olsa yüzde 80'inin hafif geçirmek yönünde, buyurun hastalığı geçirin ve bağışıklanın derdik. Biz aşı ile hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyoruz. Bu detay çok önemli. Annem aşı oldu, hastalığa yakalandı. Hastalığa yakalanmış olabilir, hafif geçirmiştir, ölmemiştir, yoğun bakıma düşmemiştir. Ayrıca aşı olduktan sonra 15 gün geçecek, ondan sonra bağışıklık oturacak. Aşı oldu, 2 gün sonra hastalandı. Bunun aşı ile alakası yok. Yoğun bakımlarda gördüğümüz şu; eğer aşısızsa bu hastalığı şiddetli geçiriyorsa, akciğeri alanlara ayırdığımızda, sağ akciğer sol sağ akciğer dörder alana ayırdığınızı düşünün, aşısız olanlarda tutulum 6-7 alanda birden olabiliyor. Eğer aşılı ise yoğun bakıma düşse dahi organ fonksiyonları korunuyor, akciğer tutulumu göreceli daha az oluyor, entübasyona gitmeden çok iyi bir şekilde hastamızın hayatını kurtarabiliyoruz. Aşı, organ fonksiyonlarını koruyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/prof-dr-unal-daha-kotu-varyantlarin-cikmasindan-cekiniyoruz-1047964728.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047995828_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d2ca17bea3d387cda203c1eed00bddfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, sağlık bakanlığı, aşılama, biontech , koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , varyant, sinovac, delta varyantı

Prof. Dr. İsmail Cinel: En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli

12:30 13.08.2021
© AA / Sayim HarmancıAşı olanlara pozitif ayrıcalık olacak mı?
Aşı olanlara pozitif ayrıcalık olacak mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA / Sayim Harmancı
Abone ol
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Acilen, en geç 20 gün içinde aşı olanlara pozitif ayrımcılık yönünde kesin adımlar atılmalı" dedi.
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayıları 25 binlere yaklaşırken aşılamalarda halen istenen toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılamadı. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olarak şimdiye dek binlerce Kovid hastasına bakan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım yatışları çok artmasa da vaka sayılarında büyük bir yükseliş olduğuna dikkat çeken Başhekim ve Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, "Şu anda 4'ncü pik içerisindeyiz. Mayıs'ta yaşadığımız 3'üncü pikte, hasta sayılarımız 2'nciye oranla daha fazla artmasına rağmen, 33 bin- 60 bin oldu, neredeyse iki katı oldu; ama buna rağmen ilk dalgada yaşanan yoğun bakımlardaki 6 bin sayısı geriye geldi, 3 bin 550 olarak maksimum gerçekleşti. Yaşlı popülasyon aşılandığı için de yaş ortalaması 12-15 yaş geriledi. Aşı olmayan ikinci pikle şu anı kıyasladığımızda ise 25 binlerdeki vaka sayımıza rağmen yoğun bakımlarda normalde 4 bin- 4 bin 500 hasta olabilecekken şu anda bu sayı 1000 rakamının altında. Ölen vakaları da aşılı aşısız diye çıkardığımız zaman, tıpkı İngiltere, tıpkı ABD'deki gibi aşısızlar büyük bir çoğunluğun olduğunu, yüzde 90-95-98, bunu görüyoruz" dedi.

'Toplumsal hareketlilik artmadan aşı olanlara pozitif ayrımcılık getirilmeli'

Kimsenin aşı olmaya zorlanamayacağını ancak büyük metropollerde yaşamanın bunu zorunluluk haline getirdiğini belirten Prof. Dr. Cinel, "Aşı olmazsınız, ben sizi aşı olmaya zorlayamam ama büyük metropollerde yaşamazsınız, gidersiniz izole vaziyette köyünüzde yaşarsınız, bu olur. Ama büyük şehirlerde yaşıyorsanız, kalabalıklara karışmak zorundaysanız, toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, sosyal yaşamınızda konsere, tiyatroya, okula gidiyorsanız, ders veriyorsanız, sizin bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluk da aşı olmanız yönünde. Bu nedenle aşı olanlara pozitif ayrımcılığın çok kısa sürede, önümüzdeki 20 gün içerisinde bir an önce getirilmesi lazım. Eylül'de okulların açılacağı, sayfiye yerlerinden, memleketlerinden insanlarımızın büyükşehirlere geleceği, toplumsal hareketliliğin büyükşehirlerde artacağı düşünüldüğünde, zaten yukarıya doğru seyreden bir pik söz konusu, yeni bir varyant da var, bunların yapılması lazım" diye konuştu.

'Türkiye'ye özgü bir varyant çıkmasına engel olalım'

Aşıdan beklentilerin de çok yanlış değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Cinel, aşıların hiçbir zaman hastalığa yüzde 100 yakalanmama garantisi için olmadığına dikkat çekti. Cinel "Biz ne istemiyoruz? Bir, bu hastalıktan dolayı ölmek istemiyoruz; iki, bu hastalıktan dolayı yoğun bakıma düşmek istemiyoruz; üç, yoğun bakıma düşsek de yoğun bakımdan kalıcı hasarlarla 'yarım insan olarak' taburcu olmak istemiyoruz; dört, hastanede uzun süre yatmak istemiyoruz. Vaka sayısı çok artmasına rağmen İngiltere'de ölüm sayıları ölüm oranları çok fazla düştü. Neden? Büyük kitleyi aşılamayı başardıkları için. Önümüzdeki 2-3 ayda toplumsal bağışıklığı bir noktaya getirmek zorundayız. Eğer getiremezsek, Hindistan örneğinde olduğu gibi yeni yeni mutantların karşımıza çıkma olasılığı doğuyor. Silah geliştirmiş virüs varyantlarına karşı hep birlikte güçlü olalım, Türkiye'den yeni bir varyant, buraya özgü bir varyant çıkmasın" şeklinde konuştu.
Trakya, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Dün, 12:32

'Aşı hastalansanız da organ fonksiyonlarınızı koruyor'

Hastalığa yakalananların yüzde 80'inin hafif geçirdiğini ama asıl sorunun, bunun kime denk geleceğinin bir garantisinin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Cinel, "Diyelim ki hiç aşı olmayın. Evet, yüzde 80'iniz hafif geçirecek, yüzde 15-20'niz tehlikeli grupta. Yüzde 5'iniz de yoğun bakıma düşecek. Orası çok tehlikeli işte. Garantisi olsa yüzde 80'inin hafif geçirmek yönünde, buyurun hastalığı geçirin ve bağışıklanın derdik. Biz aşı ile hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyoruz. Bu detay çok önemli. Annem aşı oldu, hastalığa yakalandı. Hastalığa yakalanmış olabilir, hafif geçirmiştir, ölmemiştir, yoğun bakıma düşmemiştir. Ayrıca aşı olduktan sonra 15 gün geçecek, ondan sonra bağışıklık oturacak. Aşı oldu, 2 gün sonra hastalandı. Bunun aşı ile alakası yok. Yoğun bakımlarda gördüğümüz şu; eğer aşısızsa bu hastalığı şiddetli geçiriyorsa, akciğeri alanlara ayırdığımızda, sağ akciğer sol sağ akciğer dörder alana ayırdığınızı düşünün, aşısız olanlarda tutulum 6-7 alanda birden olabiliyor. Eğer aşılı ise yoğun bakıma düşse dahi organ fonksiyonları korunuyor, akciğer tutulumu göreceli daha az oluyor, entübasyona gitmeden çok iyi bir şekilde hastamızın hayatını kurtarabiliyoruz. Aşı, organ fonksiyonlarını koruyor" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:43Ayhan Bilgen: Göçmenlerle ilgili en büyük tehlike toplumsal linç riskidir
12:43Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı
12:41Miçotakis, yangınlarla mücadele başarısızlığını telafi için bakanlıklarda değişikliğe gitti
12:36Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anne tahliye edildi
12:34Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
12:30Prof. Dr. İsmail Cinel: En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli
12:10Pakdemirli'nin danışmanı Barata: Hapis yattım ama sabıkam yok
11:59Moskova’da koronavirüs kısıtlamalarının bir kısmı kaldırılıyor
11:54Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi
11:47SPK'dan 50 izinsiz siteye erişim engeli kararı
11:45ABD'de organ nakli yaptırmış kişilere 3. doz aşı tavsiyesi
11:31İzmir’de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı
11:28Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
11:26CHP lideri Kılıçdaroğlu: MHP buna nasıl 'tamam' der
11:01'Doğrudur, bir göçmen sorunumuz var' diyen Metiner: Hükümet ve siyasi partiler bir araya gelmeli
10:53Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
10:53Rusya’daki otobüste meydana gelen patlamada yaralı sayısı 19’a yükseldi
10:50Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
10:30Kaçakçılara 800 TL ödeyerek Van’a gelen Afganlar: Sığınmacılara iyi davranıldığını söylediler
10:20Cari denge mayısta 1.13 milyar dolar açık verdi