https://tr.sputniknews.com/20210813/resmi-gazetede-yayimlandi-takograf-cihazlari-yonetmeliginde-degisiklik-1048007778.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Takograf Cihazları Yönetmeliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Takograf Cihazları Yönetmeliği'nde değişiklik

Ardı ardına meydana gelen otobüs kazalarının ardından tartışılmaya başlanan 'takograf cihazları'yla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Aracın ne kadar... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:29+0300

2021-08-13T17:29+0300

2021-08-13T17:29+0300

resmi gazete

takograf

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Geçen hafta içerisinde; Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta meydana gelen, 21 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan otobüs kazaları sonrası tüm gözler otobüs firmalarına ve yol güvenliğine çevrildi. Otobüs kazaları sonrası, aracın ne kadar süreyle kullanıldığını, şoförünün kaç saat çalıştığı, hangi hızda gittiği gibi bilgileri gösteren takograf cihazlarına yapılan müdahaleler de tartışılmaya başlandı.Firmaların, günde en fazla 9 saat çalışması gereken şoförleri daha fazla çalıştırabilmek için 'takograf kartı değiştirmek gibi' çeşitli yöntemlere başvurdukları ortaya çıktı.Bakanlık harekete geçtiİlgili mevzuatın; sonu facialarla biten, kötü amaçlı yöntemlerle 'aşılması' üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti.Bakanlık; takograf cihazlarındaki suistimallerin önüne geçebilmek için, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine yeni bir fıkra ekledi.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni fıkra şöyle;“(14) Servisin yetkisinin iptal edilmesi durumunda hiçbir servis kartı kullanılmaz. Teknik personelin yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise yalnızca ilgili personele ait servis kartı kullanılmaz. Her iki durumda da servis, iptal tarihinden sonraki 5 inci iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne kullanım süresi dolmamış ilgili servis kartını/kartlarını teslim eder. Bu süre içerisinde teslim etmeyenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.”

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resmi gazete, takograf