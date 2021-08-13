https://tr.sputniknews.com/20210813/resmi-gazetede-yayinlandi-binek-arac-otv-matrahlari-degisti-1047986988.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Karara göre, yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T02:42+0300

2021-08-13T02:42+0300

2021-08-13T02:51+0300

türkiye

resmi gazete

ötv

cumhurbaşkanı kararı

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin–150 bin TL arasına yükseltildi.Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin–135 bin TL aralığından 114 bin–170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, ötv, cumhurbaşkanı kararı, otomobil