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Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Karara göre, yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T02:42+0300
2021-08-13T02:51+0300
türkiye
resmi gazete
ötv
cumhurbaşkanı kararı
otomobil
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin–150 bin TL arasına yükseltildi.Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin–135 bin TL aralığından 114 bin–170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
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resmi gazete, ötv, cumhurbaşkanı kararı, otomobil

Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti

02:42 13.08.2021 (güncellendi: 02:51 13.08.2021)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Karara göre, yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.
Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin–150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin–135 bin TL aralığından 114 bin–170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
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