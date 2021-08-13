https://tr.sputniknews.com/20210813/roscosmostan-nasaya-starliner-uzay-aracinin-onarimi-icin-yardim-teklifi-1048015891.html

Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi

Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi

Roscosmos'un, ABD’ye Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım teklifinde bulunduğu resmi bir mektup gönderdiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:18+0300

2021-08-13T22:18+0300

2021-08-13T22:18+0300

yaşam

dmitriy rogozin

nasa

roscosmos

uzay aracı

starliner

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Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos), ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu belirttiği yazılı bir teklif gönderdiği kaydedildi.Roscosmos'un basın servisinden yapılan açıklamada, "Roscosmos'un uluslararası işbirliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev’in imzasını taşıyan ilgili mektup NASA’ya gönderildi" denildi.Daha önce Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Starliner’in motorunda beliren arızalar nedeniyle Boeing havacılık şirketinin uzay aracını onarıma alacağı haberi üzerine, ABD'ye yardım etmek için Rus uzmanlar göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210616/roscosmos-uzay-filminin-cekimlerinde-nasaya-isbirligi-teklif-edecek-1044747158.html

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dmitriy rogozin, nasa, roscosmos, uzay aracı, starliner