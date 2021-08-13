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https://tr.sputniknews.com/20210813/roscosmostan-nasaya-starliner-uzay-aracinin-onarimi-icin-yardim-teklifi-1048015891.html
Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi
Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi
Roscosmos'un, ABD’ye Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım teklifinde bulunduğu resmi bir mektup gönderdiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:18+0300
2021-08-13T22:18+0300
yaşam
dmitriy rogozin
nasa
roscosmos
uzay aracı
starliner
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Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos), ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu belirttiği yazılı bir teklif gönderdiği kaydedildi.Roscosmos'un basın servisinden yapılan açıklamada, "Roscosmos'un uluslararası işbirliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev’in imzasını taşıyan ilgili mektup NASA’ya gönderildi" denildi.Daha önce Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Starliner’in motorunda beliren arızalar nedeniyle Boeing havacılık şirketinin uzay aracını onarıma alacağı haberi üzerine, ABD'ye yardım etmek için Rus uzmanlar göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210616/roscosmos-uzay-filminin-cekimlerinde-nasaya-isbirligi-teklif-edecek-1044747158.html
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dmitriy rogozin, nasa, roscosmos, uzay aracı, starliner

Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi

22:18 13.08.2021
© REUTERS / Joe SkipperStarliner uzay aracı
Starliner uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Joe Skipper
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Roscosmos'un, ABD’ye Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım teklifinde bulunduğu resmi bir mektup gönderdiği bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos), ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) Starliner uzay aracındaki sorunların giderilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu belirttiği yazılı bir teklif gönderdiği kaydedildi.
Roscosmos'un basın servisinden yapılan açıklamada, "Roscosmos'un uluslararası işbirliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev’in imzasını taşıyan ilgili mektup NASA’ya gönderildi" denildi.
Daha önce Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Starliner’in motorunda beliren arızalar nedeniyle Boeing havacılık şirketinin uzay aracını onarıma alacağı haberi üzerine, ABD'ye yardım etmek için Rus uzmanlar göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
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