https://tr.sputniknews.com/20210813/rtuk-baskani-sahinden-sel-haberleri-icin-medya-kuruluslarina-uyari-1048009403.html

RTÜK Başkanı Şahin’den sel haberleri için medya kuruluşlarına uyarı

RTÜK Başkanı Şahin’den sel haberleri için medya kuruluşlarına uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sel haberleri konusunda medya kuruluşlarına uyarıda bulundu. Şahin, “Medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:17+0300

2021-08-13T18:17+0300

2021-08-13T18:18+0300

rtük

ebubekir şahin

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Orman yangınlarıyla ilgili yapılan haberler konusunda medya kuruluşlarını ‘daha temkinli’ olmaları için uyaran RTÜK’ten sel felaketi sonrası da bir açıklama geldi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.“Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz”

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rtük, ebubekir şahin