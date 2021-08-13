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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T10:53+0300
2021-08-13T10:53+0300
2021-08-13T10:54+0300
savunma
rus
çanakkale boğazı
savaş gemisi
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Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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rus, çanakkale boğazı, savaş gemisi
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı 10:53 13.08.2021 (güncellendi: 10:54 13.08.2021)
Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.