https://tr.sputniknews.com/20210813/rus-petrol-devi-rosneftin-kri-54-kat-artti-1048009208.html

Rus petrol devi Rosneft’in kârı 5.4 kat arttı

Rus petrol devi Rosneft’in kârı 5.4 kat arttı

Rus devlet petrol şirketi Rosneft, ikinci çeyrekteki kârın yıllık bazda 5.4 kat artarak 233 milyar ruble (27 milyar TL) olarak gerçekleştiğini belirtti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:14+0300

2021-08-13T18:14+0300

2021-08-13T18:14+0300

ekonomi

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yıllık rapor

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Rosneft’in raporunda, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki kârın 233 milyar ruble olarak gerçekleştiği ifade edildi. Geçen yılın aynı döneminde 43 milyar ruble (5 milyar TL) olan kârın yıllık bazda 5.4 kat olarak artmış olduğu kaydedildi.Uzmanlar, kârın 225 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ın (EBITDA) 3.4 kat artarak 571 milyar ruble (67 milyar TL) olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 170 milyar rubleydi (20 milyar TL).Kâr artışının, büyük ölçüde OPEC+ anlaşmasının gözden geçirilmesi bağlamında petrol üretimini artırma programının hayata geçirilmesi ve petrol varil fiyatının yükselmesi ile ilgili olduğu kaydedildi.

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