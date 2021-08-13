https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyadaki-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybinda-yeni-rekor-1047998169.html

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Rusya’da koronavirüs nedeniyle gün içinde 815 kişi hayatını kaybetti. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı ve dünkü... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T13:29+0300

2021-08-13T13:29+0300

2021-08-13T13:29+0300

koronavirüs

rusya

rekor

can kaybı

vaka

kovid-19

vaka sayısı

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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısında rekor bir kez daha yenilendi. Gün içinde kaydedilen can kaybı 815 artarak 168 bin 864’e yükseldi.Son 24 saatte 22 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 6 milyon 557 bin 68’e çıktı.İyileşen hasta sayısı 19 bin 368 artarak 5 milyon 848 bin 340 oldu.

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rusya, rekor, can kaybı, vaka, kovid-19, vaka sayısı