https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyadaki-otobuste-meydana-gelen-patlamada-yarali-sayisi-19a-yukseldi-1047992503.html

Rusya’daki otobüste meydana gelen patlamada yaralı sayısı 19’a yükseldi

Rusya’daki otobüste meydana gelen patlamada yaralı sayısı 19’a yükseldi

Rusya Sağlık Bakanlığı’na göre Voronej kentinde seyir halindeyken patlama meydana gelen otobüsteki yaralı sayısı 19’a çıktı. Tüm yaralılar hastaneye... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T10:53+0300

2021-08-13T10:53+0300

2021-08-13T10:53+0300

rusya

rusya sağlık bakanlığı

otobüs

yaralı

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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Yaralılar Voronej’deki hastanelere kaldırıldı. Üçünün durumu doktorlar tarafından ağır olarak değerlendiriliyor, sekiz kişinin durumu orta derecede” ifadeleri kullanıldı.Yedi kişiye de ayakta tedavi uygulandığı belirtildi.Voronej Bölgesi Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ise 19 yaralıdan 14’ü hastanede. Bir hasta hayatını kaybetti, durumu iyi olan dört kişi için de hastaneye gerek görülmedi. Dört kişinin durumu ağır, 10 yaralının durumu ise orta dereceli olarak değerlendiriliyor.

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, otobüs, yaralı