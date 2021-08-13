Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Selde yakınlarını kaybedenlere taziyelerimizi sunarız

"Türkiye’nin başı sağolsun. Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve heyelan sonucu yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlere, evlerini yitirenlere en içten taziyelerimizi ve dayanışma mesajlarını sunar, bu felaketin sonuçlarının bir an önce giderilmesini dileriz."