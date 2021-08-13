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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Selde yakınlarını kaybedenlere taziyelerimizi sunarız
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Selde yakınlarını kaybedenlere taziyelerimizi sunarız
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından açıklama yaptı ve selde yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini iletti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
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rusya
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kastamonu
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer veridi:
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Selde yakınlarını kaybedenlere taziyelerimizi sunarız

13:13 13.08.2021 (güncellendi: 13:14 13.08.2021)
© AAKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından açıklama yaptı ve selde yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini iletti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer veridi:
"Türkiye’nin başı sağolsun. Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve heyelan sonucu yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlere, evlerini yitirenlere en içten taziyelerimizi ve dayanışma mesajlarını sunar, bu felaketin sonuçlarının bir an önce giderilmesini dileriz."
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