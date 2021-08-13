https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyanin-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-buyudu-1048016103.html

Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin (Rosstat) ön verilerine göre ülkenin 2021 yılının ikinci çeyreğindeki gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), bir... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:32+0300

2021-08-13T22:32+0300

2021-08-13T22:32+0300

ekonomi

rusya

rusya ekonomisi

rusya ekonomik kalkınma bakanlığı

gsyih

rusya federal istatistik servisi (rosstat)

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Rosstat, 2021’in ikinci çeyreğine ait ön gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre GSYİH, yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre 10.3 oranında artış kaydetti.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre ise GSYİH, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 10.1 artış gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın ekonomisi haziran ayında 2019'un dördüncü çeyreğindeki seviyeye ulaştı, ardından koronavirüs salgınının başlamasıyla tüm göstergeler düşüş kaydetti. Bakanlık, yılın ilk altı ayındaki GSYİH büyümesini ise 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.6 olarak değerlendirdi.Bu yıl GSYİH dinamiklerinde da iyileşme olduğunu hesaplayan bakanlık, önceki yüzde 2.9 yerine yüzde 3.8 oranında büyüme bekliyor.Artış, koronavirüs salgını nedeniyle en güçlü düşüş geçen yılın bu döneminde gerçekleştiği için ikinci çeyrekte önemli bir düzelme bekleyen uzmanların tahminleri doğrultusunda gerçekleşti.

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