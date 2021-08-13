Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyanin-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-buyudu-1048016103.html
Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin (Rosstat) ön verilerine göre ülkenin 2021 yılının ikinci çeyreğindeki gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), bir... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:32+0300
2021-08-13T22:32+0300
ekonomi
rusya
rusya ekonomisi
rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
gsyih
rusya federal istatistik servisi (rosstat)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102034/65/1020346595_0:109:2100:1290_1920x0_80_0_0_1371783acd134800fe007e29559f1b65.jpg
Rosstat, 2021’in ikinci çeyreğine ait ön gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre GSYİH, yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre 10.3 oranında artış kaydetti.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre ise GSYİH, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 10.1 artış gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın ekonomisi haziran ayında 2019'un dördüncü çeyreğindeki seviyeye ulaştı, ardından koronavirüs salgınının başlamasıyla tüm göstergeler düşüş kaydetti. Bakanlık, yılın ilk altı ayındaki GSYİH büyümesini ise 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.6 olarak değerlendirdi.Bu yıl GSYİH dinamiklerinde da iyileşme olduğunu hesaplayan bakanlık, önceki yüzde 2.9 yerine yüzde 3.8 oranında büyüme bekliyor.Artış, koronavirüs salgını nedeniyle en güçlü düşüş geçen yılın bu döneminde gerçekleştiği için ikinci çeyrekte önemli bir düzelme bekleyen uzmanların tahminleri doğrultusunda gerçekleşti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102034/65/1020346595_117:0:1984:1400_1920x0_80_0_0_fa3cdefe76650327494bf7c7c8e2021d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya ekonomisi, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, gsyih, rusya federal istatistik servisi (rosstat)

Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

22:32 13.08.2021
© Fotolia / Alexey BelikovRussian Ruble
Russian Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotolia / Alexey Belikov
Abone ol
Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin (Rosstat) ön verilerine göre ülkenin 2021 yılının ikinci çeyreğindeki gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 oranında artış gösterdi.
Rosstat, 2021’in ikinci çeyreğine ait ön gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre GSYİH, yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre 10.3 oranında artış kaydetti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre ise GSYİH, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 10.1 artış gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın ekonomisi haziran ayında 2019'un dördüncü çeyreğindeki seviyeye ulaştı, ardından koronavirüs salgınının başlamasıyla tüm göstergeler düşüş kaydetti. Bakanlık, yılın ilk altı ayındaki GSYİH büyümesini ise 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.6 olarak değerlendirdi.
Bu yıl GSYİH dinamiklerinde da iyileşme olduğunu hesaplayan bakanlık, önceki yüzde 2.9 yerine yüzde 3.8 oranında büyüme bekliyor.
Artış, koronavirüs salgını nedeniyle en güçlü düşüş geçen yılın bu döneminde gerçekleştiği için ikinci çeyrekte önemli bir düzelme bekleyen uzmanların tahminleri doğrultusunda gerçekleşti.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:18Ukrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak
23:17Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
23:12Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
23:07Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
23:04BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
22:43Aranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı
22:37Fatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı
22:32Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
22:32Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
22:18Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi
22:15ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek
22:10ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı
22:07Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur
22:04Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun Afganistan'ı savunacaklarını söyledi
22:04BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
21:55NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı
21:41Sel bölgesinde alacaklar ertelendi
21:37İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
21:33Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi
21:10Bakan Çavuşoğlu: Bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücümüz milletimiz oldu