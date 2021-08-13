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https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyanin-voronej-kentinde-bir-otobuste-patlama-meydana-geldi-2si-agir-12-yarali-1047984373.html
Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüste patlama meydana geldi: 2'si ağır, 12 yaralı
Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüste patlama meydana geldi: 2'si ağır, 12 yaralı
Rusya'nın Voronej kentinde seyir halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:20+0300
2021-08-13T00:20+0300
2021-08-13T00:28+0300
dünya
rusya
patlama
otobüs
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Rusya'nın güneybatısındaki Voronej kentinde, 30 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi.Olayda 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, Sputnik'e konuşan acil servis sözcüsü, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.İlk belirlemelere göre patlama, aracın yakıt sisteminde oluşan bir arıza sonucu yaşandı.
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rusya, patlama, otobüs
Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüste patlama meydana geldi: 2'si ağır, 12 yaralı 00:20 13.08.2021 (güncellendi: 00:28 13.08.2021)
Rusya'nın Voronej kentinde seyir halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya'nın güneybatısındaki Voronej kentinde, 30 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi.
Olayda 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, Sputnik'e konuşan acil servis sözcüsü, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
İlk belirlemelere göre patlama, aracın yakıt sisteminde oluşan bir arıza sonucu yaşandı.