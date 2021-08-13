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https://tr.sputniknews.com/20210813/sanliurfada-ormanlik-alanda-yangin-cikardiklari-iddiasiyla-3-kisi-gozaltina-alindi-1047984254.html
Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:13+0300
2021-08-13T00:13+0300
2021-08-13T00:13+0300
türkiye
şanlıurfa
orman yangını
gözaltı
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Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler emniyete götürüldü.
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şanlıurfa, orman yangını, gözaltı
Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen
3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.