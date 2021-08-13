https://tr.sputniknews.com/20210813/sel-bolgesinde-kayip-ikizler-icin-bekleyis-suruyor-1048013561.html

Sel bölgesinde kayıp ikizler için bekleyiş sürüyor

Sel bölgesinde kayıp ikizler için bekleyiş sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tatil için gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ile İclal Yücel ve babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T20:36+0300

2021-08-13T20:36+0300

2021-08-13T20:46+0300

türkiye

kastamonu

sel

çocuk

kayıp

anne

felaket

ikizler

bozkurt

arzu yücel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048013516_0:4:650:370_1920x0_80_0_0_8cd67d3011278e402179a022dc7bf34d.jpg

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul’dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu. Arzu Yücel ise çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediyeden ’araçlarınızı çayın kenarından kaldırın’ anonsu üzerine otomobilini çekmek için evden çıkınca kurtuldu. Binadan çıktıktan sonra çayın taşması üzerine bir daha eve giremeyen ve ikizlerinden ayrılan Arzu Yücel, şimdi yıkılan binanın enkazı önünde umutla bekliyor.'Hiçbir şey yapamadık'Arzu Yücel, çaydaki su seviyesinin yükselmesi üzerine belediyenin araçları yüksek yere çekmeleri için anons yaptığını, bu nedenle evden çıktığını anlatırken gözyaşı döktü:Kızları, annesi ve babasının selde kaybolduğunu öğrenince İstanbul’dan gelen Ramazan Yücel şu ifadeleri kullandı:

türkiye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, sel, çocuk, kayıp, anne, felaket, ikizler, bozkurt, arzu yücel