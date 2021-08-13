Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.
Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.
Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.
Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi.