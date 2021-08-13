https://tr.sputniknews.com/20210813/sel-felaketinde-can-kaybi-31e-yukseldi-1048009334.html

Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:16+0300

2021-08-13T18:16+0300

2021-08-13T18:45+0300

türkiye

kastamonu

sel felaketi

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, sel felaketi