https://tr.sputniknews.com/20210813/sel-felaketinin-yasandigi-illerdeki-kronik-hastalarin-suresi-biten-raporlari-gecerli-sayilacak-1048010628.html

Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:52+0300

2021-08-13T18:52+0300

2021-08-13T18:52+0300

yaşam

türkiye

kastamonu

kronik hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047985550_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_37eb826281d510d6d823c03eddc7bb5d.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kastamonu, kronik hastalık