https://tr.sputniknews.com/20210813/selma-blairin-ms-hastaligi-ile-mucadelesi-belgesel-oldu-olumum-icin-plan-yapmam-soylendi-1048010952.html

Selma Blair'in MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümüm için plan yapmam söylendi

Selma Blair'in MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümüm için plan yapmam söylendi

Uzun bir süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'ın bu süreci belgesel oldu. Blair, tanıtımın bir noktasında, "Bana ölümüm... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:06+0300

2021-08-13T19:06+0300

2021-08-13T19:06+0300

belgesel

ms

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ABD'li oyuncu Selma Blair, 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Blair'in hastalığıyla mücadelesi beyaz perdeye aktarıldı.Bir süredir MS hastalığıyla ilgili olarak düzenlenen farkındalık kampanyalarının da sözcüsü olan 49 yaşındaki oyuncunun belgeselinin yönetmen koltuğunda Rachel Fleit oturdu. Belgesel, 15 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek, daha sonra da bir dijital TV kanalında yayınlanacak.Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Blair, fragmanda yaşadığı sürecin gerçekten zor olduğunu ifade ediyor. Blair, tanıtımın bir noktasında, "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi." ifadelerini kullanıyor. Ünlü ismin, fragmanda, "Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?" diyor.'Vücudumla aram iyi'Yaşadıklarına rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Selma Blair, geçtiğimiz aylarda hastalığıyla mücadelesini anlatmıştı. Town & Country'ye konuşan oyuncu, bu süreçte pozitif kalmanın önemine değinmişti.Selma Blair, "Vücudumla aram iyi, çünkü şimdi onunla daha derin bir pozitif bağlantı kuruyorum. Bu beden Blair ve bu yaşam beni büyüledi." ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medya üzerinden duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşan Blair, geçtiğimiz yıl tedavisinin bir parçası olarak kemoterapi seansları almıştı. 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı 'Vivian' karakteri ile ünlenen Blair, hastalığını şu sözlerle açıklamıştı:"Doktor teşhisi koyduğunda ağladım. Ama bunlar panikten kaynaklanan gözyaşları değildi. Kontrolünü kaybedeceğim bir vücudum olacağını bildiğim için ağlıyordum."

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belgesel, ms