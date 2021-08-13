Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/selvi-erdogana-sufle-tartismasini-yorumladi-aman-ne-buyuk-bir-krizmis-1047990522.html
Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş
Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sufle verdiği' yönündeki tartışmaya değindi. Selvi, "Kısa bir es verdi. O sırada ben... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T09:27+0300
2021-08-13T09:35+0300
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanlığı
kanal d
abdulkadir selvi
kulis
cnn türk
prompter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ve Kanal D'de katıldığı ortak yayını değerlendirdi.Erdoğan'ın programa geldiğinde aklının sel bölgesinde olduğunu belirten Selvi, "Koltuğuna oturur oturmaz, 'Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı' dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor" dedi.Selvi, yayına girdikleri andan itibaren Erdoğan'ın bir özelliğinin dikkatini çektiğini ifade etti. "Biz soruları sordukça daha çok açıldı" diyen Selvi, "Öyle ki kısa sorular ve net cevaplar nedeniyle yayın planlanandan daha önce bitti. Yayın bitince, 'Konuştukça açıldınız' dedim. 'Öyle mi oldu?' diye güldü" ifadesini kullandı. Selvi, şunları kaydetti:'Saati kuran cumhurbaşkanı'"Tokyo Olimpiyatları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan maçlardan sonra sporcularımıza telefon açarak onları motive etti. Çin galibiyetinden sonra Voleybol Milli Takımımızın kaptanı Eda’yı arayıp 'Gözlerimizi yaşarttınız, maçı başından itibaren izledim' demişti.Aynı şekilde boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve okçulukta yüz akımız Mete Gazoz’la konuşmalarını unutamıyorum. Sporcularımıza arkalarında Cumhurbaşkanı’nın ve Türk milletinin desteğinin olduğunu hissettirdi. Cumhurbaşkanı sporcularımızın maçlarını izlediğini söyleyince, Japonya ile saat farkı nedeniyle, 'Saati mi kurdunuz?' diye araya girdim. 'Kurduk tabii' dedi. Olimpiyatlarda mücadele eden sporcularımızın maçlarını izlemek için saatini kuran bir cumhurbaşkanı. Erdoğan işte böyle bir lider."'Prompter işi'Yayından çıktıktan sonra arkada prompter'ın gözüktüğü bir kare üzerinden sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını ileri süren Selvi, "Ne kadar firari FETÖ'cü, PKK’lı varsa sosyal medyadan başlamış linç kampanyasına. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu furyaya katılmış. O kadar önemli mesajlar verilmiş, doğru ya da yanlış, onu tartışmak yerine, Kılıçdaroğlu bu trol siyasetinden medet umuyor. O yüzden topluma güven vermiyorlar ya" diye yazdı.'Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar'Selvi, kendisinin odağında bulunduğu 'sufle' tartışmalarına ilişkin olarak da şunları söyledi:"Dün sabahtan beri yok efendim bu canlı yayın değilmiş, bant kayıt yapılmış, pencereden ışık sızıyormuş yalanıyla uğraştık. 2 ay önce de aynı yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la TRT’nin yaptığı canlı yayın için benzer iddia gündeme getirilmişti. Canlı yayına girdiğimiz an ekranda zaten yazıyor. Ayrıca sızan ışık değil Çankaya Köşkü’nün perdesi. Muhalefeti destekleyen seçmenler bu zekâyı hak etmiyor.Bir de sufle işi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya düzenlemesini sorduk. Erdoğan, kriz anlarında sosyal medyadan yürütülen kampanyalara dikkat çekip, 'Çok farklı bir yere doğru adeta' dedikten sonra kısa bir es verdi. O sırada ben, 'sevk ediliyor' dedim. Ama Erdoğan sözünü, 'evriliyor' diye tamamladı. Aman ne büyük bir krizmiş! Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_113:0:950:628_1920x0_80_0_0_d1b4f15f7219f79555f6ed9b94a146d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, kanal d, abdulkadir selvi, kulis, cnn türk, prompter

Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş

09:27 13.08.2021 (güncellendi: 09:35 13.08.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sufle verdiği' yönündeki tartışmaya değindi. Selvi, "Kısa bir es verdi. O sırada ben, 'sevk ediliyor' dedim. Ama Erdoğan sözünü, 'evriliyor' diye tamamladı. Aman ne büyük bir krizmiş" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ve Kanal D'de katıldığı ortak yayını değerlendirdi.
Erdoğan'ın programa geldiğinde aklının sel bölgesinde olduğunu belirten Selvi, "Koltuğuna oturur oturmaz, 'Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı' dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor" dedi.
Selvi, yayına girdikleri andan itibaren Erdoğan'ın bir özelliğinin dikkatini çektiğini ifade etti. "Biz soruları sordukça daha çok açıldı" diyen Selvi, "Öyle ki kısa sorular ve net cevaplar nedeniyle yayın planlanandan daha önce bitti. Yayın bitince, 'Konuştukça açıldınız' dedim. 'Öyle mi oldu?' diye güldü" ifadesini kullandı. Selvi, şunları kaydetti:

'Saati kuran cumhurbaşkanı'

"Tokyo Olimpiyatları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan maçlardan sonra sporcularımıza telefon açarak onları motive etti. Çin galibiyetinden sonra Voleybol Milli Takımımızın kaptanı Eda’yı arayıp 'Gözlerimizi yaşarttınız, maçı başından itibaren izledim' demişti.
Aynı şekilde boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve okçulukta yüz akımız Mete Gazoz’la konuşmalarını unutamıyorum. Sporcularımıza arkalarında Cumhurbaşkanı’nın ve Türk milletinin desteğinin olduğunu hissettirdi. Cumhurbaşkanı sporcularımızın maçlarını izlediğini söyleyince, Japonya ile saat farkı nedeniyle, 'Saati mi kurdunuz?' diye araya girdim. 'Kurduk tabii' dedi. Olimpiyatlarda mücadele eden sporcularımızın maçlarını izlemek için saatini kuran bir cumhurbaşkanı. Erdoğan işte böyle bir lider."

'Prompter işi'

Yayından çıktıktan sonra arkada prompter'ın gözüktüğü bir kare üzerinden sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını ileri süren Selvi, "Ne kadar firari FETÖ'cü, PKK’lı varsa sosyal medyadan başlamış linç kampanyasına. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu furyaya katılmış. O kadar önemli mesajlar verilmiş, doğru ya da yanlış, onu tartışmak yerine, Kılıçdaroğlu bu trol siyasetinden medet umuyor. O yüzden topluma güven vermiyorlar ya" diye yazdı.

'Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar'

Selvi, kendisinin odağında bulunduğu 'sufle' tartışmalarına ilişkin olarak da şunları söyledi:
"Dün sabahtan beri yok efendim bu canlı yayın değilmiş, bant kayıt yapılmış, pencereden ışık sızıyormuş yalanıyla uğraştık. 2 ay önce de aynı yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la TRT’nin yaptığı canlı yayın için benzer iddia gündeme getirilmişti. Canlı yayına girdiğimiz an ekranda zaten yazıyor. Ayrıca sızan ışık değil Çankaya Köşkü’nün perdesi. Muhalefeti destekleyen seçmenler bu zekâyı hak etmiyor.
Bir de sufle işi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya düzenlemesini sorduk. Erdoğan, kriz anlarında sosyal medyadan yürütülen kampanyalara dikkat çekip, 'Çok farklı bir yere doğru adeta' dedikten sonra kısa bir es verdi. O sırada ben, 'sevk ediliyor' dedim. Ama Erdoğan sözünü, 'evriliyor' diye tamamladı. Aman ne büyük bir krizmiş! Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar."
020000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:31Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
09:27Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş
09:11MSB'den emekli askerlere 'bilgi notu': Basına yapılan açıklamalarda 'yeterli dikkat gösterilsin'
08:54Bakan Koca: Son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı
08:29Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
08:23Japonya'da aşırı yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti
08:09Adana'da PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon
07:55Göç Bakanlığı seçeneği masada
07:38Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor
07:24Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti
07:14Mısır ordusu Sina'da 13 militanı etkisiz hale getirdi
06:52Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
06:43Ağıralioğlu: Bize sığınanları korkutarak göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız
06:28Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek
06:15 Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi
05:56Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor
05:40Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı
05:22Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları
05:03Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişim kısıtlandı
04:39Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi