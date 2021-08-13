https://tr.sputniknews.com/20210813/selvi-erdogana-sufle-tartismasini-yorumladi-aman-ne-buyuk-bir-krizmis-1047990522.html

Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş

Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sufle verdiği' yönündeki tartışmaya değindi. Selvi, "Kısa bir es verdi. O sırada ben... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T09:27+0300

2021-08-13T09:27+0300

2021-08-13T09:35+0300

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanlığı

kanal d

abdulkadir selvi

kulis

cnn türk

prompter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ve Kanal D'de katıldığı ortak yayını değerlendirdi.Erdoğan'ın programa geldiğinde aklının sel bölgesinde olduğunu belirten Selvi, "Koltuğuna oturur oturmaz, 'Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı' dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor" dedi.Selvi, yayına girdikleri andan itibaren Erdoğan'ın bir özelliğinin dikkatini çektiğini ifade etti. "Biz soruları sordukça daha çok açıldı" diyen Selvi, "Öyle ki kısa sorular ve net cevaplar nedeniyle yayın planlanandan daha önce bitti. Yayın bitince, 'Konuştukça açıldınız' dedim. 'Öyle mi oldu?' diye güldü" ifadesini kullandı. Selvi, şunları kaydetti:'Saati kuran cumhurbaşkanı'"Tokyo Olimpiyatları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan maçlardan sonra sporcularımıza telefon açarak onları motive etti. Çin galibiyetinden sonra Voleybol Milli Takımımızın kaptanı Eda’yı arayıp 'Gözlerimizi yaşarttınız, maçı başından itibaren izledim' demişti.Aynı şekilde boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve okçulukta yüz akımız Mete Gazoz’la konuşmalarını unutamıyorum. Sporcularımıza arkalarında Cumhurbaşkanı’nın ve Türk milletinin desteğinin olduğunu hissettirdi. Cumhurbaşkanı sporcularımızın maçlarını izlediğini söyleyince, Japonya ile saat farkı nedeniyle, 'Saati mi kurdunuz?' diye araya girdim. 'Kurduk tabii' dedi. Olimpiyatlarda mücadele eden sporcularımızın maçlarını izlemek için saatini kuran bir cumhurbaşkanı. Erdoğan işte böyle bir lider."'Prompter işi'Yayından çıktıktan sonra arkada prompter'ın gözüktüğü bir kare üzerinden sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını ileri süren Selvi, "Ne kadar firari FETÖ'cü, PKK’lı varsa sosyal medyadan başlamış linç kampanyasına. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu furyaya katılmış. O kadar önemli mesajlar verilmiş, doğru ya da yanlış, onu tartışmak yerine, Kılıçdaroğlu bu trol siyasetinden medet umuyor. O yüzden topluma güven vermiyorlar ya" diye yazdı.'Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar'Selvi, kendisinin odağında bulunduğu 'sufle' tartışmalarına ilişkin olarak da şunları söyledi:"Dün sabahtan beri yok efendim bu canlı yayın değilmiş, bant kayıt yapılmış, pencereden ışık sızıyormuş yalanıyla uğraştık. 2 ay önce de aynı yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la TRT’nin yaptığı canlı yayın için benzer iddia gündeme getirilmişti. Canlı yayına girdiğimiz an ekranda zaten yazıyor. Ayrıca sızan ışık değil Çankaya Köşkü’nün perdesi. Muhalefeti destekleyen seçmenler bu zekâyı hak etmiyor.Bir de sufle işi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya düzenlemesini sorduk. Erdoğan, kriz anlarında sosyal medyadan yürütülen kampanyalara dikkat çekip, 'Çok farklı bir yere doğru adeta' dedikten sonra kısa bir es verdi. O sırada ben, 'sevk ediliyor' dedim. Ama Erdoğan sözünü, 'evriliyor' diye tamamladı. Aman ne büyük bir krizmiş! Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar, bir sözden medet umuyorlar."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, kanal d, abdulkadir selvi, kulis, cnn türk, prompter