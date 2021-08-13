Sinop'un Ayancık ilçesinde insan zinciri yapılan köprüde panik: 'Çöküyor, boşaltın'

Batı Karadeniz’de sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesi oldu.2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.Şimdi selin yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamazken, gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletiliyor.İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı.Üzerinde insan zinciri oluşturularak yardımların elden ele karşıya ulaştırıldığı köprüye, tahliyenin ardından şerit çekildi.Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.
Sel afetini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinde erzak yardımları için insan zinciri oluşturulan köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarıların ardından vatandaşlar panikle köprünün üstünden ayrıldı. O anlar anbean kaydedildi.
Batı Karadeniz’de sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesi oldu.
2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.
Şimdi selin yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamazken, gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletiliyor.
İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.
Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı.