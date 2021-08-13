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Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
Şırnak’ta kimliği belirisiz bir kişi Şırnak Devlet Hastanesi’nden ambulans kaçırdı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T19:55+0300
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türkiye
şırnak
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Ambulansı kaçıran şahıs Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen durmadı. Silopi ilçe merkezinde yoluna devam ederken, ambulansı durakta bekleyenlerin üzerine sürdü. Ambulansı neden kaçırdığı belli olmayan şahıs gözaltına alındı.
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şırnak, ambulans

Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı

19:55 13.08.2021 (güncellendi: 20:00 13.08.2021)
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Şırnak’ta kimliği belirisiz bir kişi Şırnak Devlet Hastanesi’nden ambulans kaçırdı.

Ambulansı kaçıran şahıs Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen durmadı.
Silopi ilçe merkezinde yoluna devam ederken, ambulansı durakta bekleyenlerin üzerine sürdü.
Ambulansı neden kaçırdığı belli olmayan şahıs gözaltına alındı.
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