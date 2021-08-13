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Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
Şırnak’ta kimliği belirisiz bir kişi Şırnak Devlet Hastanesi’nden ambulans kaçırdı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T19:55+0300
2021-08-13T19:55+0300
2021-08-13T20:00+0300
türkiye
şırnak
ambulans
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Ambulansı kaçıran şahıs Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen durmadı. Silopi ilçe merkezinde yoluna devam ederken, ambulansı durakta bekleyenlerin üzerine sürdü. Ambulansı neden kaçırdığı belli olmayan şahıs gözaltına alındı.
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şırnak, ambulans
Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı 19:55 13.08.2021 (güncellendi: 20:00 13.08.2021)
Şırnak’ta kimliği belirisiz bir kişi Şırnak Devlet Hastanesi’nden ambulans kaçırdı.
Ambulansı kaçıran şahıs Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen durmadı.
Silopi ilçe merkezinde yoluna devam ederken, ambulansı durakta bekleyenlerin üzerine sürdü.
Ambulansı neden kaçırdığı belli olmayan şahıs gözaltına alındı.