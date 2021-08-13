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Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti
Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:37+0300
2021-08-13T16:37+0300
2021-08-13T16:37+0300
türkiye
kocaeli
baklava
hastane
kaza
kartepe
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Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin, Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
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kocaeli, baklava, hastane, kaza, kartepe
Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan
Sebahattin Yıldıztekin, Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.
Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan
sağlık
ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin
yoğun bakım ünitesine
kaldırıldı.
Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen
yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası
Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.