Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/soluk-borusuna-baklava-kacti-hayatini-kaybetti-1048005516.html
Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti
Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:37+0300
2021-08-13T16:37+0300
türkiye
kocaeli
baklava
hastane
kaza
kartepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103816/85/1038168512_0:161:2832:1754_1920x0_80_0_0_bd5c0eadc5e56f916d693ee0a87146cb.jpg
Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin, Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
türkiye
kocaeli
kartepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103816/85/1038168512_140:0:2692:1914_1920x0_80_0_0_23b0d403da5bbbbe19d5e8889965fb63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, baklava, hastane, kaza, kartepe

Soluk borusuna baklava kaçtı, hayatını kaybetti

16:37 13.08.2021
© FlickrBaklava
Baklava - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Flickr
Abone ol
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin, Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.
Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
100110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce