Son on yılda ilk: ABD'deki beyaz nüfus rekor düzeyde düşüşe geçti, azınlık grupların oranı artıyor

Son on yılda ilk: ABD'deki beyaz nüfus rekor düzeyde düşüşe geçti, azınlık grupların oranı artıyor

ABD Nüfus Sayımı Bürosu tarafından yayınlanan yeni verilere göre, Amerika'nın beyaz nüfusu son on yılda ilk kez rekor düzeyde düşüş gösterdi. Azınlık gruplarda... 13.08.2021

Verilere göre, 2010'dan bu yana beyaz nüfus yüzde 8.6 azaldı. Hispanik olmayan beyazlar ise şu anda Amerika nüfusunun yaklaşık yüzde 58'ini oluşturuyor. 2010'da ise bu oran yüzde 63.7 olarak ölçülmüştü. ABD'de nüfus sayımı yapılmaya başlandığı 1902'den beri sayı ilk kez yüzde 60'ın altına indi.Son on yılda, azınlık gruplarda ise rekor düzeyde artış gözlemleniyor. Ülkede Hispanik veya Latin olanların sayısı yüzde 23 artarken, Asya nüfusu da yüzde 35'in üzerinde artış gösterdi. Siyah nüfus ise yüzde 5.6'dan fazla arttı.Etnik çeşitliliğin en fazla olduğu eyaletler ise Hawaii, Kaliforniya, Nevada, Teksas, Maryland, Washington D.C., New Jersey ve New York. Öte yandan, Amerika'nın genel nüfusu son on yılda sadece yüzde 7.4 arttı ve ABD tarihindeki en yavaş ikinci demografik büyüme kaydedildi. Bu oran 2000 yılında ise yüzde 9.7 olarak ölçülmüştü.Sayım Bürosu'ndan Nüfus Bilimci olan Marc Perry, "Metropol bölgelerindeki birçok ilçe, özellikle güney ve batıdakilerin nüfusu arttı. Ancak, yıllık nüfus tahminlerimizde öngördüğümüz gibi, ulusumuz artık eskisinden daha yavaş büyüyor" dedi. Guardian'ın haberine göre söz konusu veriler ülkedeki siyasilerin yol haritalarını çizmelerinde de önemli rol oynuyor. Haberde cumhuriyetçilerin özellikle nüfusu az olan bölgelerde çalışmalarını hızlandırmayı planladıkları belirtiliyor.

