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Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 yendi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:32+0300
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türkiye
çaykur rizespor
beşiktaş
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı.Beşiktaş 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada Atiba'nın golüyle Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkardı. 90+3. dakikada Larin'in golüyle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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çaykur rizespor, beşiktaş, spor toto

Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

22:32 13.08.2021
© AABeşiktaş, Çaykur Rize
Beşiktaş, Çaykur Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 yendi.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
Beşiktaş 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Atiba'nın golüyle Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkardı. 90+3. dakikada Larin'in golüyle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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