https://tr.sputniknews.com/20210813/soygu-rusya-ve-cin-ordularinin-karada-havada-ve-denizde-etkilesimini-arttiriyor-1048003496.html

Şoygu: Rusya ve Çin, ordularının karada, havada ve denizde etkileşimini arttırıyor

Şoygu: Rusya ve Çin, ordularının karada, havada ve denizde etkileşimini arttırıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:38+0300

2021-08-13T15:38+0300

2021-08-13T15:46+0300

savunma

abd

rusya

çin

ordu

sergey şoygu

asker

ortak askeri tatbikat

açıklama

wei fenghe

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Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi.Orgeneral Şoygu, “Rusya ve Çin arasında ortak harekat ve muharebe eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, düzenli bir uygulama haline geldi. Karada, havada ve denizde silahlı kuvvetlerimiz arasında yüksek düzeyde etkileşim sağladık. Onu arttırmak, ilerideki faaliyetimizin önemli alanıdır” diye konuştu.Sibu/Vzaimodeystvie-2021 ortak Rus-Çin tatbikatıTacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin Savunma Bakanları Toplantısı’nın üzerinden iki haftadan fazla geçtiğine dikkat çeken Şoygu, dost Çin’i ziyaret etme daveti ve Sibu/Vzaimodeystvie-2021 adlı ortak tatbikatın aktif aşamasını birlikte gözlemleme fırsatı için Çinli mevkidaşına teşekkür etti:Ayrıca, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin uzun yıllardır Mirnaya Missiya (Barış Misyonu) çok taraflı terörle mücadele tatbikatlarına katıldığını, her yıl iki ülkenin uzun menzilli uçakları ile ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini belirten Şoygu, Rus-Çin deniz kuvvetlerinin katılımıyla Morskoe Vzaimodeystvie (Deniz Etkileşimi) tatbikatını icra ettiklerini kaydetti.Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021, 22 Ağustos’ta başlıyorRusya ve Çin’in takımlarının Uluslararası Ordu Oyunları’ndaki etkim katılımına dikkat çeken Şoygu, “Çin, çeşitli ülkelerden asker profesyonellerinin bu eşsiz yarışının geleneksel bir katılımcısı ve ortak düzenleyicisidir. Takımlarınıza başarılar dilerim” dedi.Oyunların 22 Ağustos’ta başlayacağını kaydeden Şoygu, “Pandemiye rağmen bizde (Rusya’da) ve daha 11 ülkede Uluslararası Ordu Oyunları’nda rekor sayıda ülke katılıyor, bu ülkelerin sayısı şu anda 44’e ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu arasındaki pratik etkileşimin niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştığının ve bunun küresel ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunun altını çizdi.Şoygu, söz konusu açıklamaları Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülke birliklerinin ortak tatbikatını izlemek üzere geldiği Çin’deki Qingtongxia poligonunda yaptı.Tatbikata Rusya ve Çin’den 10 binin üzerinde askeri personel katılıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Manevraların amacı, Rus-Çin ilişkilerini, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi geliştirme kararlılığını ve yeteneğini göstermek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliği ve dostluk seviyesini yükseltmek” ifadelerine yer verildi.Tatbikata Çin ordusundan 200 adet zırhlı araç, 90 adet top, 100'den fazla uçak ve helikopter, kara ve hava kuvvetleri birliklerinin katıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya tarafından Doğu Askeri Bölgesi birliklerinden birine ait motorize birimleri, hava kuvvetlerinin Su-30SM uçakları ve hava savunma kuvvetleri yer aldı” vurgusu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-ile-cinin-hava-ve-kara-guclerinin-katildigi-dev-tatbikat-basladi-1047206684.html

https://tr.sputniknews.com/20210805/abd-rusya-ve-cine-karsi-yeni-hayalet-ordu-uzerinde-calisiyor-1045171436.html

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abd, rusya, çin, ordu, sergey şoygu, asker, ortak askeri tatbikat, açıklama, wei fenghe, savunma bakanı