SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
Şoygu: Rusya ve Çin, ordularının karada, havada ve denizde etkileşimini arttırıyor
15:38 13.08.2021 (güncellendi: 15:46 13.08.2021)
© Fotoğraf : Ministry of Defence of the Russian FederationRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Tatbikat - Rusya - Çin
© Fotoğraf : Ministry of Defence of the Russian Federation
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.
Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi.
🇷🇺🇨🇳 Russia & China increase interaction between their armed forces on land, in the air and at sea – #SergeiShoigu on meeting with #WeiFenghe after the #Xibu / #Interaction2021 joint exercise https://t.co/8yD1QT2AJ4@Rusembchina @ChineseEmbinRus #RussianMoD #RussiaChina pic.twitter.com/Q42ogZxhOJ— Минобороны России (@mod_russia) August 13, 2021
Orgeneral Şoygu, “Rusya ve Çin arasında ortak harekat ve muharebe eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, düzenli bir uygulama haline geldi. Karada, havada ve denizde silahlı kuvvetlerimiz arasında yüksek düzeyde etkileşim sağladık. Onu arttırmak, ilerideki faaliyetimizin önemli alanıdır” diye konuştu.
Russian Defence Minister #SergeiShoigu commends cooperation of the Russian and Chinese military on the #Xibu / #Interaction2021 exercise conducted today at the #Qingtongxia training ground, China@Rusembchina @ChineseEmbinRus #RussianMoD #Shoigu #RussiaChina pic.twitter.com/zhBJ8X8ASh— Минобороны России (@mod_russia) August 13, 2021
Sibu/Vzaimodeystvie-2021 ortak Rus-Çin tatbikatı
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin Savunma Bakanları Toplantısı’nın üzerinden iki haftadan fazla geçtiğine dikkat çeken Şoygu, dost Çin’i ziyaret etme daveti ve Sibu/Vzaimodeystvie-2021 adlı ortak tatbikatın aktif aşamasını birlikte gözlemleme fırsatı için Çinli mevkidaşına teşekkür etti:
Rus askeri birliğinin katılımıyla Çin topraklarında ilk kez bu tür bir etkinlik düzenliyoruz, bu da Vostok-2018, Tsentr-2019 ve Kavkaz-1010 birlik ve kuvvetlerinin stratejik komuta personeli tatbikatları sırasında başlayan ortak çalışmamızın mantıklı bir devamı haline geldi.
Ayrıca, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin uzun yıllardır Mirnaya Missiya (Barış Misyonu) çok taraflı terörle mücadele tatbikatlarına katıldığını, her yıl iki ülkenin uzun menzilli uçakları ile ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini belirten Şoygu, Rus-Çin deniz kuvvetlerinin katılımıyla Morskoe Vzaimodeystvie (Deniz Etkileşimi) tatbikatını icra ettiklerini kaydetti.
Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021, 22 Ağustos’ta başlıyor
Rusya ve Çin’in takımlarının Uluslararası Ordu Oyunları’ndaki etkim katılımına dikkat çeken Şoygu, “Çin, çeşitli ülkelerden asker profesyonellerinin bu eşsiz yarışının geleneksel bir katılımcısı ve ortak düzenleyicisidir. Takımlarınıza başarılar dilerim” dedi.
Oyunların 22 Ağustos’ta başlayacağını kaydeden Şoygu, “Pandemiye rağmen bizde (Rusya’da) ve daha 11 ülkede Uluslararası Ordu Oyunları’nda rekor sayıda ülke katılıyor, bu ülkelerin sayısı şu anda 44’e ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.
Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu arasındaki pratik etkileşimin niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştığının ve bunun küresel ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunun altını çizdi.
Şoygu, söz konusu açıklamaları Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülke birliklerinin ortak tatbikatını izlemek üzere geldiği Çin’deki Qingtongxia poligonunda yaptı.
Tatbikata Rusya ve Çin’den 10 binin üzerinde askeri personel katılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Manevraların amacı, Rus-Çin ilişkilerini, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi geliştirme kararlılığını ve yeteneğini göstermek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliği ve dostluk seviyesini yükseltmek” ifadelerine yer verildi.
Tatbikata Çin ordusundan 200 adet zırhlı araç, 90 adet top, 100'den fazla uçak ve helikopter, kara ve hava kuvvetleri birliklerinin katıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya tarafından Doğu Askeri Bölgesi birliklerinden birine ait motorize birimleri, hava kuvvetlerinin Su-30SM uçakları ve hava savunma kuvvetleri yer aldı” vurgusu yapıldı.