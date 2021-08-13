https://tr.sputniknews.com/20210813/taliban-uruzgan-ve-zabul-vilayetlerinin-merkezlerinde-kontrolu-ele-gecirdi-1048006968.html

Taliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi

Taliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ta kontrolü ele geçirmesiyle, Afgan... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:19+0300

2021-08-13T17:19+0300

2021-08-13T17:19+0300

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geri çekme

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ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Milletvekili Bismillah Jan Mohammad ve Qudratullah Rahimi, yaptıkları ortak açıklamada, Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot'ta yetkililerin Taliban güçlerine teslim olduğunu ve Taliban'ın Tarin Kot'ta kontrolü ele geçirdiğini ifade etti. Afganistan'ın Zabul vilayeti Meclis Başkanı Atta Jan Haqbayan ise yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Taliban güçlerinin, Tarin Kot ile Kalat'ta kontrolü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı ise 18'e yükseldi.Afganistan'ın 34 vilayet merkezinden 18'i Taliban'ın kontrolündeToplamda 34 vilayete sahip Afganistan'da Taliban, ilk olarak 6 Ağustos'ta Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc'ı, 7 Ağustos'ta Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan'ı ele geçirmişti. Taliban güçleri, 8 Ağustos'ta ise Sar-i Pul vilayetinin merkezini, Kunduz vilayetinin merkezini, Tahar vilayetinin merkezi Talukan'ı, 9 Ağustos'ta Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı, 10 Ağustos'ta Baghlan vilayetinin merkezi Pul-e-Khumri'yi, 11 Ağustos'ta Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı, 12 Ağustos'ta ise Gazne vilayetinin merkezini, Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh'u ele geçirmişti.Son olarak bugün ise Taliban, Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de, Kandahar vilayetinin merkezinde, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ta, Herat vilayetinin merkezinde, Ferah vilayetinin merkezinde, Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'de, Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot'ta ve Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ta kontrolü ele aldı.

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