https://tr.sputniknews.com/20210813/tff-ziraat-turkiye-kupasinin-yeni-statusunu-acikladi-1048007140.html

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü açıkladı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine gidildiğini açıkladı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:20+0300

2021-08-13T17:20+0300

2021-08-13T17:20+0300

türkiye

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

nihat özdemir

ziraat türkiye kupası

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi.Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.TFF Başkanı açıklamıştıNihat Özdemir dün yaptığı açıklamada, "UEFA, deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdı. Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı" ifadelerini kullanmıştı.

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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, nihat özdemir, ziraat türkiye kupası