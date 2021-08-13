Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/tmsfden-kayyumlara-odenen-ucretlere-iliskin-aciklama-1048008037.html
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan her bir kayyum için ayrı ödeme yapıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T17:34+0300
2021-08-13T17:34+0300
tmsf
kayyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
TMSF tarafından yapılan duyuruda, geçmişte gerekli açıklamaların defaatle yapıldığı hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde yapılan atamalarda her bir şirket için ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlere tekrar yer verildiği görülmektedir. Kurumumuzun 2016 yılı eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere atamalar yapılmaktadır. Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişilerin atanması tercih edilmektedir. Bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın sadece tek bir huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca, görevlendirme yapılan şirketlerin önemli bir kısmını, herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen gayrifaal şirketler oluşturmaktadır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tmsf, kayyum

TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama

17:34 13.08.2021
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
Abone ol
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan her bir kayyum için ayrı ödeme yapıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
TMSF tarafından yapılan duyuruda, geçmişte gerekli açıklamaların defaatle yapıldığı hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde yapılan atamalarda her bir şirket için ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlere tekrar yer verildiği görülmektedir. Kurumumuzun 2016 yılı eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere atamalar yapılmaktadır. Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişilerin atanması tercih edilmektedir. Bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın sadece tek bir huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca, görevlendirme yapılan şirketlerin önemli bir kısmını, herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen gayrifaal şirketler oluşturmaktadır."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:52Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
18:46Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
18:42QAnon komplo teorilerine itibar eden baba, canavara dönüşecekler diye iki çocuğunu zıpkınla öldürdü
18:38Bahçeli: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır
18:34Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
18:22Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor
18:17RTÜK Başkanı Şahin’den sel haberleri için medya kuruluşlarına uyarı
18:16Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
18:14Rus petrol devi Rosneft’in kârı 5.4 kat arttı
18:08Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?
18:02ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde
17:54Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
17:46Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
17:43Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı
17:34TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
17:29Lavrov: Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya sıçrama olasılığı
17:29Resmi Gazete'de yayımlandı: Takograf Cihazları Yönetmeliği'nde değişiklik
17:23İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı
17:22ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
17:20Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı