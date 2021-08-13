https://tr.sputniknews.com/20210813/ukrayna-disisleri-zelenskiyin-abd-ziyareti-bir-basari-oykusu-olacak-1048017256.html

Ukrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak

Ukrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Washington ziyaretinin bir 'başarı öyküsü' olacağını ve tarafların somut anlaşmalara varacağını... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:18+0300

2021-08-13T23:18+0300

2021-08-13T23:18+0300

dünya

abd

ukrayna

joe biden

ziyaret

görüşme

andrey yermak

vladimir zelenskiy

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 30 Ağustos'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları için geçen hafta Washington’a giderek bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.Kuleba, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Bu ziyaret bir başarı öyküsü olacak, özel anlaşmalar yapılacak. Washington’a yaptığım ziyarete ilişkin en önemli izlenimim, devlet başkanımızın ziyaretinin hazırlıklarıyla ilgili orada hakim olan olumlu atmosfer ve Amerikan yönetiminin bu ziyareti düzenlemeye yönelik yapıcı yaklaşımı oldu" dedi.Kuleba, Kiev’in ABD’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmesinin Ukrayna Devlet Başkanı’nın ziyaretinin başarılı geçeceğinin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.Daha önce Kuleba, Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden'in Ağustos sonunda Washington'da yapacakları görüşmede siyasi, ekonomi ve güvenlik konularını ele alacaklarını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210813/ukrayna-disislerinden-kirimin-geri-alinmasinda-mahatma-gandhi-plani-1048014053.html

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abd, ukrayna, joe biden, ziyaret, görüşme, andrey yermak, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba