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https://tr.sputniknews.com/20210813/ulkerin-cirosu-52-milyar-liraya-ulasti-1048010799.html
Ülker'in cirosu 5.2 milyar liraya ulaştı
Ülker'in cirosu 5.2 milyar liraya ulaştı
Ülker Bisküvi, 2021’in ilk yarısında cirosunu yüzde 15.7 artışla 5.2 milyar TL’ye ulaştırdı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:58+0300
2021-08-13T18:58+0300
ekonomi
türkiye
ülker
ciro
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Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artışla 5.2 milyar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman, Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 809 milyon lira oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’in istikrarlı büyümesini, pandemi koşullarının beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, "İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla ekonomimize katkı sağlamaya devam ettik. Şirketimiz yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye operasyonlarını yüzde 15,8 ve yurt dışı operasyonlarını yüzde 15,6 büyüttü. Pandemi döneminde hassasiyetle yürüttüğümüz süreçler ve başarılı çalışmalarımızın sonucunda yılın ilk yarısında ciromuzu yüzde 15,7 oranında artırdık. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 39,4 oldu.” açıklamasında bulundu.Bölgede güçlü bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğin, Kazakistan ve Orta Asya’da da güçlü büyüme trendinin sürdüğünü kaydetti.Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini, bu süreçte de sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve dijitalleşmeye daha da önem verdiklerini hatırlatan Buyurgan, şu değerlendirmelerde bulundu:“Kuruluşumuzdan bu yana ‘israfsız şirket’ olma prensibimize sadık kalarak, hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamaları ve projelerimizle önemli aşamalar kaydediyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme başlıkları altında yenilikçi pek çok projeye imza attık. IoT Anlık Üretim Takip Projesiyle, üretim hatlarındaki sensörlerle hatların anlık üretim performansının izlenmesi sağlanıyor. IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyor, tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini dikkatle ve yakından izliyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyor ve sürdürülebilirliği iş yapma şeklimiz olarak görüyoruz.”
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türkiye, ülker, ciro

Ülker'in cirosu 5.2 milyar liraya ulaştı

18:58 13.08.2021
© Fotoğraf : ÜlkerÜlker
Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Fotoğraf : Ülker
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Ülker Bisküvi, 2021’in ilk yarısında cirosunu yüzde 15.7 artışla 5.2 milyar TL’ye ulaştırdı.
Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artışla 5.2 milyar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman, Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 809 milyon lira oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’in istikrarlı büyümesini, pandemi koşullarının beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, "İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla ekonomimize katkı sağlamaya devam ettik. Şirketimiz yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye operasyonlarını yüzde 15,8 ve yurt dışı operasyonlarını yüzde 15,6 büyüttü. Pandemi döneminde hassasiyetle yürüttüğümüz süreçler ve başarılı çalışmalarımızın sonucunda yılın ilk yarısında ciromuzu yüzde 15,7 oranında artırdık. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 39,4 oldu.” açıklamasında bulundu.
Bölgede güçlü bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğin, Kazakistan ve Orta Asya’da da güçlü büyüme trendinin sürdüğünü kaydetti.
Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini, bu süreçte de sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve dijitalleşmeye daha da önem verdiklerini hatırlatan Buyurgan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kuruluşumuzdan bu yana ‘israfsız şirket’ olma prensibimize sadık kalarak, hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamaları ve projelerimizle önemli aşamalar kaydediyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme başlıkları altında yenilikçi pek çok projeye imza attık. IoT Anlık Üretim Takip Projesiyle, üretim hatlarındaki sensörlerle hatların anlık üretim performansının izlenmesi sağlanıyor. IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyor, tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini dikkatle ve yakından izliyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyor ve sürdürülebilirliği iş yapma şeklimiz olarak görüyoruz.”
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