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Validebağ Korusu'nda yangın çıkardı: 'Oğluma torpil atmayı öğretiyordum'
Validebağ Korusu'nda yangın çıkardı: 'Oğluma torpil atmayı öğretiyordum'
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Validebağ Korusu'nda yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi, kendisini "Oğluma torpil atmayı öğretiyordum" diyerek... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
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istanbul
yangın
validebağ korusu
zabıta
çocuk
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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Validebağ Korusu'nda dün, G.U. isimli kişinin attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Torpil atan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. G.U'nun üstünden 25 torpil çıktı. Zanlı sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, görevlilerin yardımıyla da yanan otları söndürdüğünü iddia etti.G.U, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
istanbul
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istanbul, yangın, validebağ korusu, zabıta, çocuk, torpil

Validebağ Korusu'nda yangın çıkardı: 'Oğluma torpil atmayı öğretiyordum'

15:30 13.08.2021
© DHAValidebağ Korusu'nda çocuğuna torpil atmayı öğreten adam
Validebağ Korusu'nda çocuğuna torpil atmayı öğreten adam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Validebağ Korusu'nda yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi, kendisini "Oğluma torpil atmayı öğretiyordum" diyerek savundu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Validebağ Korusu'nda dün, G.U. isimli kişinin attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Torpil atan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. G.U'nun üstünden 25 torpil çıktı. Zanlı sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, görevlilerin yardımıyla da yanan otları söndürdüğünü iddia etti.

G.U, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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