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Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
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https://tr.sputniknews.com/20210813/washington-yakinlarindaki-abd-askeri-ussu-silahli-saldiri-ihtimali-nedeniyle-kapatildi-1048013249.html
Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T20:09+0300
2021-08-13T20:10+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd

Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı

20:09 13.08.2021 (güncellendi: 20:10 13.08.2021)
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