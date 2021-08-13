https://tr.sputniknews.com/20210813/yerli-makineyle-atik-gidalar-gubre-oluyor-1048011313.html

Yerli makineyle atık gıdalar gübre oluyor

Yerli makineyle atık gıdalar gübre oluyor

Türkiye'de yıllık 214 milyar lirayı aşan gıda israfının önüne geçmek için yola çıkan Türk girişimciler, atık gıdalardan gübre üreten makine üretti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:22+0300

2021-08-13T19:22+0300

2021-08-13T19:22+0300

türkiye

türkiye

gübre

evsel atık

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TRT Haber'in aktardığına göre, çöpe giden yiyecekler ve bitkilerden kompost yani doğal gübre yapımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Atık olmuş tüm organik gıdalar, 140 derece yağ sıcaklığı ve 250 derece hava buharı ile gübreye dönüştürülüyor.Evler için tasarlanan makine 2 saatte 2 kilogram gübre üretebiliyor. Kedi maması ya da balık yemi yapılabiliyor. Üretici yerli firma genel müdürü Ahmet Semih Yıldırım, sistemi şöyle anlattı:"Pişmiş, pişmemiş tüm organik atıkların tamamını evde makineye koyarak organik gübreye çevirebiliyorsunuz. Oluşturulan gübre de saksılarda, seralarda kullanılabilecek hale geliyor. Tamamen organik içerikli olduğu için hayvan yemi olarak da kullanılabilir.''Endüstriyel makine ise 300 kilogram gıda atığını, 12 saat içinde gübre olarak geri dönüştürüyor.Ahmet Semih Yıldırım, "Endüstriyel boyutunda yüksek montanlarda çevirme imkanımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Oteller, hastaneler, restoranlar, hapishaneler gibi oradaki atıkları gübreye çevirebilecek kapasiteye sahip.''Üretilen gübrelerin kaliteleri, Ege Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi laboratuvarlarında düzenli olarak test ediliyor. Yerli dönüşüm makineleri seri üretime başladı.

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türkiye, gübre, evsel atık