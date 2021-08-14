https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-istihbaratina-gore-taliban-1-hafta-icinde-kabili-kusatabilir-1048018668.html

ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T00:30+0300

2021-08-14T00:30+0300

2021-08-14T00:30+0300

dünya

abd

afganistan

taliban

kabil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047941464_0:0:1046:588_1920x0_80_0_0_ca54713eb039b3fb240eeac71f2b5ff9.jpg

CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliye edilmesine verdi.Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki personele 'hassas tüm materyallerin yok edilmesi' talimatı verildiği kaydedildi.Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210813/britanya-savunma-bakani-taliban-yeniden-kaideye-kucak-acarsa-afganistana-geri-donebiliriz-1047991600.html

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, taliban, kabil