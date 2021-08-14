https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-istihbaratina-gore-taliban-1-hafta-icinde-kabili-kusatabilir-1048018668.html
ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir
ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir
ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T00:30+0300
2021-08-14T00:30+0300
2021-08-14T00:30+0300
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afganistan
taliban
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CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliye edilmesine verdi.Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki personele 'hassas tüm materyallerin yok edilmesi' talimatı verildiği kaydedildi.Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210813/britanya-savunma-bakani-taliban-yeniden-kaideye-kucak-acarsa-afganistana-geri-donebiliriz-1047991600.html
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ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir
ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.
CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesi
ne atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil
'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi
karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.
Taliban
'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliye edilmesine
verdi.
Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki personele 'hassas tüm materyallerin yok edilmesi' talimatı verildiği kaydedildi.
Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını
ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.