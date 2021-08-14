https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-kabildeki-personelin-tahliyesi-icin-gonderecegi-asker-sayisini-5-bine-cikardi-1048034432.html

ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı

ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T23:52+0300

2021-08-14T23:52+0300

2021-08-14T23:52+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki personel ile ABD'ye destek olan Afganların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirdi.Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetti.Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel saldırılara karşı uyanık olacaklarını ifade etti.Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurguladı.Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik" ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-katar-ile-afganlarin-ulkeye-yerlestirilmesi-icin-gorusuyor-1048030872.html

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