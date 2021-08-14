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https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-kabildeki-personelin-tahliyesi-icin-gonderecegi-asker-sayisini-5-bine-cikardi-1048034432.html
ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı
ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı
ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T23:52+0300
2021-08-14T23:52+0300
dünya
abd
afganistan
katar
taliban
kabil
büyükelçilik
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ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki personel ile ABD'ye destek olan Afganların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirdi.Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetti.Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel saldırılara karşı uyanık olacaklarını ifade etti.Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurguladı.Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik" ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-katar-ile-afganlarin-ulkeye-yerlestirilmesi-icin-gorusuyor-1048030872.html
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abd, afganistan, katar, taliban, kabil, büyükelçilik

ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı

23:52 14.08.2021
© AP Photo / David GoldmanABD askerleri - Afganistan
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / David Goldman
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ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu ve muhtemel Taliban saldırısına hızlı ve güçlü askeri karşılık vereceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki personel ile ABD'ye destek olan Afganların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirdi.
Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetti.
Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel saldırılara karşı uyanık olacaklarını ifade etti.
Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurguladı.
Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı.
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