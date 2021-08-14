https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-katar-ile-afganlarin-ulkeye-yerlestirilmesi-icin-gorusuyor-1048030872.html

ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor

ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor

ABD ile Katarlı yetkililer, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğü belirtildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T19:52+0300

2021-08-14T19:52+0300

2021-08-14T19:52+0300

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afganistan

katar

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göçmen

görüşme

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ABD'nin, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığı bildirildi.Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Katarlı yetkililerin, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi.Yetkili, Katar'a yerleştirilecek Afgan sayısının 8 bin olabileceğini belirtti.Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden yetkili, anlaşma sağlanması durumunda ilk olarak 1000 ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşmasının beklendiğini ifade etti.Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin gelecek hafta görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise tüm uygun seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Sözcü, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunan Afganların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gibi bir durum olmadığını aktardı.Afganistan'da Taliban militanlarının mayıs başından beri farklı bölgelerde düzenlediği saldırılar, halkı göç etmeye zorluyor.

https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-istihbaratina-gore-taliban-1-hafta-icinde-kabili-kusatabilir-1048018668.html

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