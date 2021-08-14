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https://tr.sputniknews.com/20210814/abdden-kubali-yetkililere-yaptirim-1048020670.html
ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım
ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım
ABD yönetimi, Küba İçişleri Bakanlığı'na bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T04:21+0300
2021-08-14T04:22+0300
dünya
abd
küba
polis
protesto
abd hazine bakanlığı
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan Washington destekli gösterilerle ilgili Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210726/rusyanin-gonderdigi-insani-yardim-ucaklari-kubaya-inis-yapti-1045058919.html
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abd, küba, polis, protesto, abd hazine bakanlığı, yaptırım

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

04:21 14.08.2021 (güncellendi: 04:22 14.08.2021)
© REUTERS / Octavio JonesKüba - protesto
Küba - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ABD yönetimi, Küba İçişleri Bakanlığı'na bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan Washington destekli gösterilerle ilgili Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.
Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
Rusya’nın gönderdiği insani yardım uçakları Küba’ya iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
DÜNYA
Rusya’nın gönderdiği insani yardım uçakları Küba’ya iniş yaptı
26 Temmuz, 16:50
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