https://tr.sputniknews.com/20210814/abdden-kubali-yetkililere-yaptirim-1048020670.html

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

ABD yönetimi, Küba İçişleri Bakanlığı'na bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T04:21+0300

2021-08-14T04:21+0300

2021-08-14T04:22+0300

dünya

abd

küba

polis

protesto

abd hazine bakanlığı

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan Washington destekli gösterilerle ilgili Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210726/rusyanin-gonderdigi-insani-yardim-ucaklari-kubaya-inis-yapti-1045058919.html

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abd, küba, polis, protesto, abd hazine bakanlığı, yaptırım