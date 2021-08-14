https://tr.sputniknews.com/20210814/abdye-temmuz-ayinda-rekor-sayida-duzensiz-gocmen-giris-yapti-1048019091.html

ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı

ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı

ABD’ye temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T00:51+0300

2021-08-14T00:51+0300

2021-08-14T00:51+0300

dünya

abd

meksika

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103616/22/1036162291_0:338:3500:2307_1920x0_80_0_0_1940f761c4e58dc4fd2c4ed0355f6971.jpg

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay gözaltına alınan 212 bin 672 düzensiz göçmenin yaklaşık 83 binini aileler, 19 binini ise refakatsiz çocuklar oluşturdu.Refakatsiz çocuklar, askeri tesislerde koruma altına alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 1000'den fazla göçmenin, Güney Texas’ta kurulan geçici bir kampta karantina altına alındığı açıklandı.Texas’ta konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, sınırdaki durumu karşılaştıkları "en büyük zorluklardan" biri olarak nitelendirdi.Biden yönetimi, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte geçiş yapan göçmen sayısının azalacağını tahmin ederken, temmuz ayında gözaltına alınan yasa dışı geçiş yapan göçmen sayısının bir önceki aya göre yüzde 13 yükselmesiyle sınır dışı işlemlerinin de hızlandığı bildirildi.Biden yönetimi, Orta Amerika’dan gelen aileleri, "hızlı sınır dışı" uçaklarıyla Meksika’nın güneyindeki küçük yerleşim yerlerine gönderiyor. ABD'li yetkililer, bu yöntem sayesinde ailelerin ABD’ye geri dönmek yerine ülkelerine gideceklerini umut ediyor.Göçmen hakları savunucularının karşı çıktığı bu uygulamayı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de "endişe verici" olarak değerlendirmişti.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, meksika, göçmen