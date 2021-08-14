AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak can kaybının arttığı bildirdi.Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdiÖte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak can kaybının arttığı bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. (Görüntüler arşivdir) #MSB#TSKpic.twitter.com/stzT4e3HhH