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AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:42+0300
2021-08-14T18:41+0300
türkiye
kastamonu
sinop
sel
bartın
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak can kaybının arttığı bildirdi.Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdiÖte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
türkiye
kastamonu
sinop
bartın
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kastamonu, sinop, sel, bartın, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

17:42 14.08.2021 (güncellendi: 18:41 14.08.2021)
© İHABozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© İHA
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AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak can kaybının arttığı bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
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