https://tr.sputniknews.com/20210814/afad-sel-nedeniyle-kastamonuda-43-sinopta-7-ve-bartinda-1-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1048028727.html

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T17:42+0300

2021-08-14T17:42+0300

2021-08-14T18:41+0300

türkiye

kastamonu

sinop

sel

bartın

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047958802_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_693a5e889c959a880d2c7604fc2eebde.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak can kaybının arttığı bildirdi.Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdiÖte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

türkiye

kastamonu

sinop

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, sinop, sel, bartın, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)