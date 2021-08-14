Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim
https://tr.sputniknews.com/20210814/afganistan-cumhurbaskani-gani-vatani-savunmaya-devam-edecegim-1048024468.html
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T12:36+0300
2021-08-14T13:02+0300
eşref gani
afganistan
taliban
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048024508_0:0:774:435_1920x0_80_0_0_9e7eba3c1a5a2e57dad88b1c02f4f85b.jpg
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, "Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210813/taliban-uruzgan-ve-zabul-vilayetlerinin-merkezlerinde-kontrolu-ele-gecirdi-1048006968.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048024508_28:0:608:435_1920x0_80_0_0_2b18efb8073d37a9b45076e422da4c4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eşref gani, afganistan, taliban, savunma

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim

12:36 14.08.2021 (güncellendi: 13:02 14.08.2021)
© AP PhotoEşref Gani
Eşref Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AP Photo
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.
Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.
Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.
Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, "Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım" diye konuştu.
Taliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
DÜNYA
Taliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi
Dün, 17:19
200101
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:36Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim
12:20Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, koronavirüs geçirdiğini açıkladı
12:03Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın
11:55Taksim'den Maçka'ya gitmek isteyen turistten 200 lira istedi
11:48Washington’daki Rus Büyükelçi: ABD her şey için Rusya’yı suçluyor
11:30Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
11:29Sel felaketinden çatıya çıkarak kurtulmuştu: 'Helalleştik, kimsenin yardım edecek durumu yoktu'
11:11Kızlar Manastırı 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor
11:00Müderrisoğlu: 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün' kabilinden sosyal medyaya oynayanlar var
10:50Tülin Şahin koruma kararı aldırdı: 'Kızımın önünde beni defalarca dövdü'
10:37Çeşme'de ormanlık alanda yangın
10:31‘Bebeği siz yaktınız, tazminatı da siz ödeyin’ davası
10:21Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
10:10Kamçatka’da göle düşen helikopterin yakınında 3 kişinin cesedine ulaşıldı
09:56İklim raporu: ‘Aşırı hava olayları’ Türkiye'nin normali haline gelecek
09:39Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım
09:27Tunç Soyer: 'Flamingoların da başkanıyım' dedim, sığınmacılara mı sahip çıkmayacağım?
09:12Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
09:04İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
05:36SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı