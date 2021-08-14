https://tr.sputniknews.com/20210814/ahmet-hakan-yaralar-sarildiktan-hemen-sonra-atilmasi-gereken-2-adim-1048021923.html

Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sel felaketiyle ilgili uzmanların görüşlerine de yer verdiği yazısında, 'yaralar sarılır sarılmaz atılması... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T09:39+0300

2021-08-14T09:39+0300

2021-08-14T09:39+0300

türkiye

sel

ahmet hakan

çevre ve şehircilik bakanlığı

hürriyet gazetesi

dere yatağı

adım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101807/92/1018079270_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_b46d9a8778bed4e82d0fd811ac4863c2.jpg

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım' başlığıyla yayımlanan yazısında Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine değindi."Bir felaket yaşıyoruz. Büyük bir felaket" diyen Hakan, "Şu anda yapılması gereken tek şey var: Yaraları sarmak. Ama hemen ardından 'Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor?' konusuna odaklanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Hakan, şunları kaydetti:"Aslında öyle uzun boylu odaklanmayı gerektirecek bir durum da yok. Uzmanlar acı ve korkunç gerçeği yüzümüze çarpıyorlar zaten. Mesela Dr. Ramazan Demirtaş’ın verdiği bilgi şu: '400 metre yatak genişliğine sahip olması gereken dere, yapılaşma nedeniyle 15 metreye düştü. Felaketin sebebi budur.'Çevre Profesörü Mustafa Öztürk de aynı noktaya dikkat çekiyor: 'Akacak mecra bırakmazsanız böyle olur.'Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan’ın vurgusu da aynı: 'Dere yatağına bina yapmak, fay hattına bina yapmakla aynıdır.'Bütün bunlardan çıkan tek bir sonuç var: Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalardır. Yaralar sarılır sarılmaz. Bu konuda çok radikal adımlar atılması gerekiyor. İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli. Ve şu iki adımı atmalı: 1. Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli. 2. Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı."

https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sel, ahmet hakan, çevre ve şehircilik bakanlığı, hürriyet gazetesi, dere yatağı, adım