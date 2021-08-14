Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210814/ahmet-hakan-yaralar-sarildiktan-hemen-sonra-atilmasi-gereken-2-adim-1048021923.html
Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım
Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sel felaketiyle ilgili uzmanların görüşlerine de yer verdiği yazısında, 'yaralar sarılır sarılmaz atılması... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T09:39+0300
2021-08-14T09:39+0300
türkiye
sel
ahmet hakan
çevre ve şehircilik bakanlığı
hürriyet gazetesi
dere yatağı
adım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101807/92/1018079270_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_b46d9a8778bed4e82d0fd811ac4863c2.jpg
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım' başlığıyla yayımlanan yazısında Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine değindi."Bir felaket yaşıyoruz. Büyük bir felaket" diyen Hakan, "Şu anda yapılması gereken tek şey var: Yaraları sarmak. Ama hemen ardından 'Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor?' konusuna odaklanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Hakan, şunları kaydetti:"Aslında öyle uzun boylu odaklanmayı gerektirecek bir durum da yok. Uzmanlar acı ve korkunç gerçeği yüzümüze çarpıyorlar zaten. Mesela Dr. Ramazan Demirtaş’ın verdiği bilgi şu: '400 metre yatak genişliğine sahip olması gereken dere, yapılaşma nedeniyle 15 metreye düştü. Felaketin sebebi budur.'Çevre Profesörü Mustafa Öztürk de aynı noktaya dikkat çekiyor: 'Akacak mecra bırakmazsanız böyle olur.'Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan’ın vurgusu da aynı: 'Dere yatağına bina yapmak, fay hattına bina yapmakla aynıdır.'Bütün bunlardan çıkan tek bir sonuç var: Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalardır. Yaralar sarılır sarılmaz. Bu konuda çok radikal adımlar atılması gerekiyor. İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli. Ve şu iki adımı atmalı: 1. Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli. 2. Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı."
https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101807/92/1018079270_185:0:1053:651_1920x0_80_0_0_8e991de21ee441785e30ea29fc83be36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sel, ahmet hakan, çevre ve şehircilik bakanlığı, hürriyet gazetesi, dere yatağı, adım

Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

09:39 14.08.2021
© FotoğrafAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Fotoğraf
Abone ol
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sel felaketiyle ilgili uzmanların görüşlerine de yer verdiği yazısında, 'yaralar sarılır sarılmaz atılması gereken iki adım olduğunu' söyledi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım' başlığıyla yayımlanan yazısında Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine değindi.
"Bir felaket yaşıyoruz. Büyük bir felaket" diyen Hakan, "Şu anda yapılması gereken tek şey var: Yaraları sarmak. Ama hemen ardından 'Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor?' konusuna odaklanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Hakan, şunları kaydetti:
"Aslında öyle uzun boylu odaklanmayı gerektirecek bir durum da yok. Uzmanlar acı ve korkunç gerçeği yüzümüze çarpıyorlar zaten. Mesela Dr. Ramazan Demirtaş’ın verdiği bilgi şu: '400 metre yatak genişliğine sahip olması gereken dere, yapılaşma nedeniyle 15 metreye düştü. Felaketin sebebi budur.'
Çevre Profesörü Mustafa Öztürk de aynı noktaya dikkat çekiyor: 'Akacak mecra bırakmazsanız böyle olur.'
Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan’ın vurgusu da aynı: 'Dere yatağına bina yapmak, fay hattına bina yapmakla aynıdır.'
Bütün bunlardan çıkan tek bir sonuç var: Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalardır. Yaralar sarılır sarılmaz. Bu konuda çok radikal adımlar atılması gerekiyor.
İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli. Ve şu iki adımı atmalı: 1. Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli. 2. Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı."
sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
09:12
7
530000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:50Tülin Şahin koruma kararı aldırdı: 'Kızımın önünde beni defalarca dövdü'
10:37Çeşme'de ormanlık alanda yangın
10:31‘Bebeği siz yaktınız, tazminatı da siz ödeyin’ davası
10:21Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
10:10Kamçatka’da göle düşen helikopterin yakınında 3 kişinin cesedine ulaşıldı
09:56İklim raporu: ‘Aşırı hava olayları’ Türkiye'nin normali haline gelecek
09:39Ahmet Hakan: Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım
09:27Tunç Soyer: 'Flamingoların da başkanıyım' dedim, sığınmacılara mı sahip çıkmayacağım?
09:12Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
09:04İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
05:36SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
05:06Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi
04:41Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler Meksika'nın ev sahipliğinde başladı
04:21ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım
04:00Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü
03:43Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı
03:30Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti
03:13Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
02:45Beyaz Saray heyetinden Tunus ziyareti
02:31Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama