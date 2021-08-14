https://tr.sputniknews.com/20210814/bakan-koca-ilk-doz-asisini-henuz-yaptirmayanlarin-sayisini-acikladi-1048025314.html

Bakan Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını açıkladı

Bakan Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını 18 milyon 313 bin 689 olarak açıkladı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T13:21+0300

2021-08-14T13:21+0300

2021-08-14T13:21+0300

türkiye

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, "Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi" bilgisini verdi.

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türkiye, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı