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‘Bebeği siz yaktınız, tazminatı da siz ödeyin’ davası
‘Bebeği siz yaktınız, tazminatı da siz ödeyin’ davası
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da 8 yıl önce Eser Yencilek’in ikiz bebeklerinden Emir’i yıkarken üzerine kaynar su dökerek birinci derecede yanmasına neden olduğu... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T10:31+0300
2021-08-14T10:31+0300
istanbul
hemşire
bebek
sağlık bakanlığı
dava
ihmal
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan Eser ve Refik Yencilek çiftinin ikiz çocukları 9 Ocak 2013’te Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Prematüre doğan bebeklerden Emir solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre kuvözde kalan Emir’e 25 Ocak 2013 günü doktorun talimatıyla banyo yaptırılacaktı. Servis hemşireleri İlknur G. ile Sevdanur Ç. ısıttıkları suyu ılıştırmadan bebeğin üzerine döktü. Emir bebeğin boğazı ile bel kısmı arasında birinci derece yanıklar oluştu.Süt vermeye gidince gördüSüt vermek için hastaneye gittiğinde Emir bebeğin vücudunu sargılar içinde gören Eser Yencilek baygınlık geçirdi. Doktor bebeğinin iyileşeceğini söylese de Esen Yencilek karakola giderek şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonucu iki hemşire hakkında ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza davası açıldı. Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki hemşire para cezasına çarptırıldı.Hemşirelerin ceza almamasına üzülen Yencilek Ailesi bu kez de Sağlık Bakanlığı’na 246 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul İdare Mahkemesi tazminatın 80 bin lira olmasına hükmetti ve davayı karara bağladı. Bakanlık faiziyle birlikte tazminatı aileye ödedi.Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay iki hemşireye kurumu zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açtı. Aileye ödenen 80 bin lira tazminatın faiziyle birlikte hemşirelerden tahsilini istedi. Davaya cevap veren davalı iki hemşire ise tüm kusurun hastaneye ait olduğunu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun ortamda çalışan hemşireler için uygun ve yeterli bir ekipman sağlamadığını ve bebekleri yıkamak için ilkel yöntemlerle su kaynattıklarını belirterek davanın reddini istedi.'Çocuğuma yüzde 50 engelli raporu çıkarıldı'Maddi durumu kötü olduğu için arabasını satıp çocuğunun ilaçlarını karşılayan anne Eser Yencilek, “İki hemşirenin ihmalkârlığı nedeniyle çocuğuma yüzde 50 engelli raporu çıkarıldı. Emir her gece sıçrayarak uyanır, ‘Anne elimi tut der’ ve öyle uyur. Vücudunun neden yandığını, yanık izlerinin ne zaman geçeceğini sürekli sorar. Göğsündeki hücreler yandığı için doktorlar bu izlerin geçmeyeceğini söyledi. Yaşadıklarımız çok zor bir şey. Üç yıl kendimize gelemedik. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir olay yaşatmasın” dedi.'Özür dileseydi affederdim'Hemşirelerin hapis cezası yerine para cezasına çarptırıldığını belirten anne Eser Yencilek, “Çocuğumu yıkayan hemşire, evime bir çiçek alıp gelseydi ve benden özür dileyip helallik isteseydi onu affederdim. Ama yapmadı. Ben çocuğumu 3 yaşına gelene kadar tedavisi için sürekli hastaneye götürdüm” dedi.
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istanbul, hemşire, bebek, sağlık bakanlığı, dava, ihmal

‘Bebeği siz yaktınız, tazminatı da siz ödeyin’ davası

10:31 14.08.2021
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da 8 yıl önce Eser Yencilek’in ikiz bebeklerinden Emir’i yıkarken üzerine kaynar su dökerek birinci derecede yanmasına neden olduğu iddia edilen iki hemşireye dava açtı. Bakanlık, hemşirelerden aileye ödenen 80 bin lira tazminatı istedi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan Eser ve Refik Yencilek çiftinin ikiz çocukları 9 Ocak 2013’te Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Prematüre doğan bebeklerden Emir solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre kuvözde kalan Emir’e 25 Ocak 2013 günü doktorun talimatıyla banyo yaptırılacaktı. Servis hemşireleri İlknur G. ile Sevdanur Ç. ısıttıkları suyu ılıştırmadan bebeğin üzerine döktü. Emir bebeğin boğazı ile bel kısmı arasında birinci derece yanıklar oluştu.

Süt vermeye gidince gördü

Süt vermek için hastaneye gittiğinde Emir bebeğin vücudunu sargılar içinde gören Eser Yencilek baygınlık geçirdi. Doktor bebeğinin iyileşeceğini söylese de Esen Yencilek karakola giderek şikâyetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonucu iki hemşire hakkında ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza davası açıldı. Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki hemşire para cezasına çarptırıldı.
Hemşirelerin ceza almamasına üzülen Yencilek Ailesi bu kez de Sağlık Bakanlığı’na 246 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul İdare Mahkemesi tazminatın 80 bin lira olmasına hükmetti ve davayı karara bağladı. Bakanlık faiziyle birlikte tazminatı aileye ödedi.
Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay iki hemşireye kurumu zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açtı. Aileye ödenen 80 bin lira tazminatın faiziyle birlikte hemşirelerden tahsilini istedi. Davaya cevap veren davalı iki hemşire ise tüm kusurun hastaneye ait olduğunu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun ortamda çalışan hemşireler için uygun ve yeterli bir ekipman sağlamadığını ve bebekleri yıkamak için ilkel yöntemlerle su kaynattıklarını belirterek davanın reddini istedi.

'Çocuğuma yüzde 50 engelli raporu çıkarıldı'

Maddi durumu kötü olduğu için arabasını satıp çocuğunun ilaçlarını karşılayan anne Eser Yencilek, “İki hemşirenin ihmalkârlığı nedeniyle çocuğuma yüzde 50 engelli raporu çıkarıldı. Emir her gece sıçrayarak uyanır, ‘Anne elimi tut der’ ve öyle uyur. Vücudunun neden yandığını, yanık izlerinin ne zaman geçeceğini sürekli sorar. Göğsündeki hücreler yandığı için doktorlar bu izlerin geçmeyeceğini söyledi. Yaşadıklarımız çok zor bir şey. Üç yıl kendimize gelemedik. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir olay yaşatmasın” dedi.

'Özür dileseydi affederdim'

Hemşirelerin hapis cezası yerine para cezasına çarptırıldığını belirten anne Eser Yencilek, “Çocuğumu yıkayan hemşire, evime bir çiçek alıp gelseydi ve benden özür dileyip helallik isteseydi onu affederdim. Ama yapmadı. Ben çocuğumu 3 yaşına gelene kadar tedavisi için sürekli hastaneye götürdüm” dedi.
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