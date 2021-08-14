https://tr.sputniknews.com/20210814/besiktas-tribununde-turkiyede-multeci-istemiyoruz-sloganlari-1048034594.html

Beşiktaş taraftarları "Türkiye'de mülteci istemiyoruz" diye slogan attı

Beşiktaş taraftarları "Türkiye'de mülteci istemiyoruz" diye slogan attı

Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş-Çaykur Rize maçı sırasında “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T23:59+0300

2021-08-14T23:59+0300

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türkiye

beşiktaş

mülteci

taraftar

tribün

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Beşiktaş Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun dün (13 Ağustos) akşamki açılış maçında Çaykur Rizespor’la karşılaştı.Maç sırasında Beşiktaş taraftarları, “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı.Beşiktaş taraftarlarının sloganları, Ankara Altındağ’da Suriyeli sığınmacıların ev, dükkân ve araçlarına yönelik saldırılardan iki gün sonra gerçekleşti.

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beşiktaş, mülteci, taraftar, tribün