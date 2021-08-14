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Beşiktaş taraftarları "Türkiye'de mülteci istemiyoruz" diye slogan attı
Beşiktaş taraftarları "Türkiye'de mülteci istemiyoruz" diye slogan attı
Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş-Çaykur Rize maçı sırasında “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T23:59+0300
2021-08-14T23:59+0300
2021-08-15T00:00+0300
türkiye
beşiktaş
mülteci
taraftar
tribün
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Beşiktaş Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun dün (13 Ağustos) akşamki açılış maçında Çaykur Rizespor’la karşılaştı.Maç sırasında Beşiktaş taraftarları, “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı.Beşiktaş taraftarlarının sloganları, Ankara Altındağ’da Suriyeli sığınmacıların ev, dükkân ve araçlarına yönelik saldırılardan iki gün sonra gerçekleşti.
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Beşiktaş taraftarları "Türkiye'de mülteci istemiyoruz" diye slogan attı 23:59 14.08.2021 (güncellendi: 00:00 15.08.2021)
Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş-Çaykur Rize maçı sırasında “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı.
Beşiktaş Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun dün (13 Ağustos) akşamki açılış maçında Çaykur Rizespor’la karşılaştı.
Maç sırasında Beşiktaş taraftarları, “Türkiye’de mülteci istemiyoruz” diye slogan attı.
Beşiktaş taraftarlarının sloganları, Ankara Altındağ’da Suriyeli sığınmacıların ev, dükkân ve araçlarına yönelik saldırılardan iki gün sonra gerçekleşti.