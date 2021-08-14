https://tr.sputniknews.com/20210814/beyaz-saray-heyetinden-tunus-ziyareti-1048019960.html
Beyaz Saray heyetinden Tunus ziyareti
Beyaz Saray heyetinden Tunus ziyareti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer başkanlığındaki resmi bir heyetin, Tunus'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştüğü... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T02:45+0300
2021-08-14T02:45+0300
2021-08-14T02:47+0300
dünya
abd
tunus
beyaz saray
ziyaret
görüşme
kays said
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasanın 80. maddesine dayanarak meclisin tüm yetkilerini dondurma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararının ardından ABD'den ülkeye yönelik ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti.AFP'nin aktardığına göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yardımcısı Jon Finer başkanlığındaki resmi heyet, Tunus'a giderek Said ile görüştü.Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Said, "Özgürlük, adalet ve demokrasi konusunda endişelenmeye lüzum yok" ifadelerini kullandı.Said; siyasi, ekonomik ve sosyal kriz ortamında halkın beklentilerine yanıt vermek üzere anayasa çerçevesinde istinai tedbirler uyguladığını belirtti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Finer'ın Cumhurbaşkanı Said'e ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Tunus'un parlamenter demokrasi yoluna hızlı bir dönüş yapması gerektiği' yönündeki mesajını ilettiği kaydedildi.Açıklamada, Finer'in ayrıca Cumhurbaşkanı Said'e Tunus'un karşı karşıya olduğu acil ekonomik ve sosyal krizleri göğüsleyebilecek yetkin bir hükümet kuracak olan bir başbakan atamasına acil ihtiyaç olduğunu aktardığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210726/tunusta-meclis-baskani-gannusi-cumhurbaskani-saidi-darbe-yapmakla-sucladi-1045052382.html
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abd, tunus, beyaz saray, ziyaret, görüşme, kays said
Beyaz Saray heyetinden Tunus ziyareti
02:45 14.08.2021 (güncellendi: 02:47 14.08.2021)
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer başkanlığındaki resmi bir heyetin, Tunus'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştüğü bildirildi.
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said
'in anayasanın 80. maddesine dayanarak meclisin tüm yetkilerini dondurma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararının
ardından ABD'den ülkeye yönelik ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti.
AFP'nin aktardığına göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yardımcısı Jon Finer başkanlığındaki resmi heyet, Tunus'a giderek Said ile görüştü.
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Said, "Özgürlük, adalet ve demokrasi konusunda endişelenmeye lüzum yok" ifadelerini kullandı.
Said; siyasi, ekonomik ve sosyal kriz ortamında halkın beklentilerine yanıt vermek üzere anayasa çerçevesinde istinai tedbirler uyguladığını belirtti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Finer'ın Cumhurbaşkanı Said'e ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Tunus'un parlamenter demokrasi yoluna hızlı bir dönüş yapması gerektiği' yönündeki mesajını ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, Finer'in ayrıca Cumhurbaşkanı Said'e Tunus'un karşı karşıya olduğu acil ekonomik ve sosyal krizleri göğüsleyebilecek yetkin bir hükümet kuracak olan bir başbakan atamasına acil ihtiyaç olduğunu aktardığı belirtildi.